日本時間の27日、英国のミュージシャン、ノエル・ギャラガーさんとリアム・ギャラガーさんが各々のXを通じて「Oasis」は、2025年に英国とアイルランドでツアーを開催すると発表しました。

【写真を見る】【 Oasis 】再結成 ノエル&リアムのギャラガー兄弟がXでツアー開催発表 "will tour in summer 2025! "(来年夏にツアーだ) "not be televised.”(TVでは放送しないよ)





「Oasis」は、2009年にノエル・ギャラガーさんの脱退で解散したとされ、残ったリアムさんらによって新バンドの形で活動していました。今回の発表は、長らく待たれた「再結成」ともとれるもので、大きな反響で受け止められています。





これに前後する形で「Oasis」の英国公式サイトが更新され、チケット発売が告知されています。いずれの日時も会場は英国とアイルランドですが、公式サイトでは「OASIS LIVE ‘25 ワールドツアーの国内公演が確定した」とされており、世界各国での公演が行われるのか、新たな期待を呼んでいる模様です。

「Oasis」公式サイトでは、彼ら自身のコメントも披露されています。



▽▽▽▽ Oasis コメント全文 ▽▽▽▽



The guns have fallen silent.

The stars have aligned.

The great wait is over.

Come see.

It will not be televised.

Plans are underway for OASIS LIVE ’25 to go to other continents outside of Europe later next year.



銃声は止んだ。

星々は並んだ。

長い待ち時間は終わった。

さあ、会いに来てくれ。

これは、テレビでは放送しないよ。

他の大陸への「OASIS LIVE ‘25」ツアーは、2025年の後半に企画しているよ。



△△△△ 全文 以上 △△△△



