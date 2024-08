2009年(平21)に解散した英国のロックバンド「OASIS(オアシス)」の公式SNSが27日、再結成を正式発表し、来夏のイギリス&アイルランドツアーの開催も合わせて発表した。

バンド公式SNSは「27.08.24」「8am」と再結成におわせ投稿後、初の更新。再結成を発表し、声明も英文で発表。「銃声は静かになった。星がそろってきました。長い待ち時間は終わりました。見に来てください。テレビ放映はされないでしょう」と記した。

来年開催のツアー日程も明かした。「Oasis will tour the UK & Ireland in summer 2025!」(オアシスは2025年夏にイギリスとアイルランドをツアーします!)とつづった。

発表されたライブ日程は5カ所。カーディフ・プリンシパリティ・スタジアム−7月4日/5日。マンチェスター・ヒートン・パーク−7月11日/12日/19日/20日。ロンドン・ウェンブリー・スタジアム−7月25日/26日&8月2日/3日。エディンバラ・スコットランド・ガス・マレーフィールド・スタジアム−8月8日/9日。ダブリン・クローク・パーク−8月16日/17日。

オアシスは、1991年(平3)に結成。90年代の英国ロックシーンを代表するバンドで、世界的人気を博したポップアイコンでもある。「ドント・ルック・バック・イン・アンガー」「ホワットエヴァー」などヒット曲を多数、送り出した。

一方で、ギャラガー兄弟の不仲は有名で、たびたび激突してきた。09年8月28日には、パリ近郊で開かれたフェスティバル出演前に、リアムがノエルのギターを床にたたきつけて破壊し、ノエルは脱退を表明。バンドは解散し、リアムはノエルが抜けた後のオアシスメンバーを率いて「ビーディ・アイ」を結成も、楽曲を制作していたノエルの脱退は大きく、同バンドは14年に解散した。

リアムは23年にXで「再結成は実現するよ」と投稿するなど再三、再結成をほのめかしてきた。一方、個人での活動が順調なノエルは、再結成に関しては沈黙を続け、関心すらにおわせなかった。そんなノエルに対し、リアムは今年に入っても、英紙「ガーディアン」のインタビューに応じた中で「兄に見捨てられた」などと解散について語っていた。

そして26日にはSNS上でノエルが「27.08.24」「8am」の文言が流れる動画をバンド公式と同時に投稿。弟でボーカルのリアムは約5分遅れで同じ動画を投稿し、ネット上では「オアシス再結成」がトレンド入りしていた。