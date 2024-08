Francfranc(フランフラン)が、5つのディズニー・アニメーション映画をコンセプトに開発した「MAGIC of CHEMISTRY(マジック オブ ケミストリー)」シリーズを発売!

第1弾として『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『アラジン』の作品からインスパイアされた、日常に魔法がかかり、心高鳴る瞬間をインテリアグッズに落とし込んだ新シリーズが販売されます☆

Francfranc(フランフラン)ディズニー「MAGIC of CHEMISTRY(マジック オブ ケミストリー)」

発売日:2024年9月6日(金)

販売店舗:全国のFrancfranc店舗、およびFrancfrancオンラインショップ

Francfranc(フランフラン)の新シリーズとして、5つのディズニー・アニメーション映画をコンセプトに開発された「MAGIC of CHEMISTRY(マジック オブ ケミストリー)」がデビュー!

ディズニー作品に登場する魔法の物語の主人公たちは、身近な誰かと一緒に過ごす時間の大切さや愛しさを私たちに教えてくれます。

親友、相棒、家族、そして運命の人など、特別な2人が出会い、生まれる魔法。

「MAGIC of CHEMISTRY」は、そんな特別な瞬間から生み出された、日常に魔法がかかり心高鳴る瞬間をインテリアグッズに落とし込んだ新シリーズです。

フランフランだからこそ表現できる、物語の名シーンやストーリーを感じられるグッズが展開されています。

第1弾として『アナと雪の女王』『塔の上のラプンツェル』『アラジン』の作品からインスパイアされた、日常に魔法がかかり、心高鳴る瞬間をインテリアに落とし込んだグッズがラインナップ☆

アナと雪の女王

映画の世界観を感じられるデザインが使用された『アナと雪の女王』シリーズ。

「アナ」と「エルサ」をイメージしたマグカップや、アレンデール王国をイメージジュエリーボックスなどが展開されています。

ペアマグ/ティーフォーワン

ラインナップ・価格:左から)

・ペアマグ 5,000円(税込)

・ティーフォーワン 6,500円(税込)

ペアマグ

「アナ」と「エルサ」をイメージしたペアマグ。

雪の結晶のシャープさが、マグの形状や取手のデザインに落とし込まれています。

マグの柄はそれぞれの衣装の柄を取り入れたデザインです。

ティーフォーワン

「エルサ」の魔法で出来上がる氷の城が表現されたティーフォーワン。

ティーポットとカップ&ソーサーがセットになっています。

物語の象徴的なワンシーンをイメージしたティーウェアです。

トラベルジュエリーボックスS/ブック ジュエリーボックス

ラインナップ・価格:左から)

・トラベルジュエリーボックスS(アナ・エルサ)各3,800円(税込)

・ブック ジュエリーボックス 8,500円(税込)

トラベルジュエリーボックスS

「アナ」と「エルサ」それぞれの衣装のデザインを取り入れたトラベルジュエリーボックス。

持ち運びに便利なサイズです。

アレンデール王国のマークをモチーフにしたチャームが付いています。

ブック ジュエリーボックス

「アナ」と「エルサ」の生まれ育ったアレンデール王国をイメージしたブック型ジェリーボックス。

魔法の物語を開くように、大切なジュエリーを収納することができます。

ミニポーチ/トートバッグ

ラインナップ・価格:左から)

・ミニポーチ 2,200円(税込)

・トートバッグ 3,000円(税込)

ミニポーチ

本の形状を模したデザインのミニポーチ。

チャームとしても使うことができます。

リップや小さなアクセサリーなどを収納するのにちょうど良い小振りなサイズです。

別売りのトートバッグと組み合わせると<本の装丁+本の1ページ>のようなコーディネートを楽しめます。

トートバッグ

物語の最初の1ページをイメージしたデザインのトートバッグ。

『アナと雪の女王』のストーリーにまつわるモチーフがふんだんに盛り込まれています。

大人の女性でも日常使いしやすいよう、落ち着いた高級感あるカラーで統一されたデザインです。

ノートPCも入るサイズで背面にはジッパーポケットが付いており機能性にも優れています。

フレグランスディフューザー/クッション

ラインナップ・価格:左から)

・フレグランスディフューザー 4,900円(税込)

・クッション 5,500円(税込)

フレグランスディフューザー

白樺や凍った湖など、北欧の冬をイメージした香りのフレグランス。

アレンデールの国花であるクロッカスと、銀世界をイメージした大きな白い花が組み合わされています。

ブック型の箱の中扉は、物語の1ページがデザインされています。

開いたページの前にボトルを置けば、物語の世界観を楽しみながら飾ることができます。

クッション

アレンデール王国の国旗であるクロッカスの紋章と、繊細な花々の刺繍を施した、北欧の雰囲気が感じられるデザインのインテリアクッション。

「エルサ」と「アナ」の戴冠式の衣装をイメージした、パープルとグリーンのリバーシブル仕様です。

重厚感があり、インテリアの主役になるデザインのクッションです。

オンライン限定:スツール

発売予定:2024年10月中旬頃

価格:各29,800円(税込)

種類:2種類(アナ:ダークピンク×ゴールド・エルサ:ライトブルー×シルバー)

「アナ」と「エルサ」をイメージしたスツール。

ダークピンクとゴールドのスツールは、「アナ」のリズミカルな動きや明るい性格が曲線的なデザインで表現されています。

また、ダークピンクの張り地は、「アナ」のかわいい衣装をイメージしたデザインです。

ライトブルーとシルバーのスツールは、「エルサ」の優美で冷静な雰囲気が直線的なデザインで表現。

ライトブルーの張り地は、綺麗なアイスブルーの「エルサ」の衣装をイメージしたカラーです。

オンライン限定:アートボード

価格:4,800円(税込)

「アナ」と「エルサ」の印象的なシーンと「MAGIC」に関連するメッセージを組み合わせたシンプルでトレンド感あるアートボード。

まるでアートのように美しい『アナと雪の女王』の1シーンをお部屋に飾ることができます。

塔の上のラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』バージョンは、魔法の花やランタン、太陽のマークが描かれています。

お部屋がロマンチックになること間違いなしのグッズばかりです。

ペアマグ/ティーフォーワン

ラインナップ・価格:左から)

・ペアマグ 5,000円(税込)

・ティーフォーワン 6,500円(税込)

ペアマグ

唐草模様をベースに、魔法の花、「パスカル」、太陽のマークをデザインしたペアマグ。

取手には「ラプンツェル」の髪の毛をイメージしたデザインが施されています。

ランタンを模した円柱型の形状もポイントです。

ティーフォーワン

ランタンフェスティバルで登場するランタンや、物語のイメージカラーやモチーフなどをデザインに落とし込んだティーフォーワン。

ティーポットとカップ&ソーサーがセットになっているのも嬉しいポイントです。

トラベルジュエリーボックスS/ブック ジュエリーボックス

ラインナップ・価格:左から)

・トラベルジュエリーボックスS 3,800円(税込)

・ブック ジュエリーボックス 8,500円(税込)

トラベルジュエリーボックスS

「ラプンツェル」の髪飾りをイメージし、繊細な刺繍を施した、持ち運びに便利なサイズのジュエリーボックス。

「フリン・ライダー」をイメージしたタッセルのチャームがあしらわれています。

ブック ジュエリーボックス

劇中で「ラプンツェル」が塔の壁に描いたランタンの絵画をモチーフに刺繍を施したブック型ジェリーボックス。

「フリン・ライダー」との物語がここから始まります。

魔法の物語を開くように、大切なジュエリーを収納することができるジュエリーボックスです。

ミニポーチ/トートバッグ

ラインナップ・価格:左から)

・ミニポーチ 2,200円(税込)

・トートバッグ 3,000円(税込)

ミニポーチ

本の形状を模したデザインの、チャームとしても使えるミニポーチ。

リップや小さなアクセサリーなどの小物を収納するのにちょうど良い小振りなサイズです。

別売りのトートバッグと組み合わせると<本の装丁+本の1ページ>のようなコーディネートが楽しめます。

トートバッグ

物語の最初の1ページをイメージしたデザインのトートバッグ。

塔やティアラなど、『塔の上のラプンツェル』のストーリーにまつわるモチーフがあしらわれています。

大人の女性でも日常使いしやすい、落ち着いた高級感あるカラー。

ノートPCも入るサイズで背面にはジッパーポケット付きです。

フレグランスディフューザー/クッション

ラインナップ・価格:左から)

・フレグランスディフューザー 4,900円(税込)

・クッション 5,500円(税込)

フレグランスディフューザー

シトラスとフローラルの香りを調合した、軽やかで爽やかなフレグランス。

「ラプンツェル」がランタンフェスティバルで髪に付けていた花をイメージしています。

ブック型の箱の中扉には物語の1ページがデザインされており、開いたページの前にボトルを置けば、物語の世界観を楽しみながら飾ることができます。

クッションカバー

劇中、ランタンフェスティバルで「ラプンツェル」と「フリン」がカヌーに乗るシーンをデザインに落とし込んだクッションカバー。

表面のシフォン素材は、きらきら光るランタンがイメージされています。

裏面には「あなたと素晴らしい冒険」という2人の気持ちがランタンと共に刺繍されています。

ペアスロー/オンライン限定:アートボード

グッズ名・価格:左から)

・ペアスロー 5,500円(税込)

・アートボード 4,800円(税込)

ペアスロー

大切な人とお揃いで使えるペアスロー。

スローを収納するポーチは「ラプンツェル」をイメージしたチュール生地が使われています。

「フリン」の身に付けている皮製品をイメージしたタッセルのチャームが付きです。

フランネル生地のスローの端には、物語を象徴するモチーフが箔プリントで施されており、繋がるデザインになっています。

オンライン限定:アートボード

「ラプンツェル」と「フリン・ライダー」がランタンを飛ばす名シーンのアートボード。

お部屋が一気に作品の世界観に染まります。

アラジン

『アラジン』のグッズは、「アラジン」や「ジーニー」、魔法の絨毯などをいめイメージしたデザイン。

アラビアンな雰囲気を感じられるラインナップになっています。

ペアマグ/ティーフォーワン

ラインナップ・価格:左から)

・ペアマグ 5,000円(税込)

・ティーフォーワン 6,500円(税込)

ペアマグ

「アラジン」の衣装や「ジーニー」をイメージしたペアのマグカップ。

取手は「アブー」のしっぽを表現しています。

アグラバーの街やアラビアンな雰囲気をデザインに落とし込んだマグカップのセットです。

ティーフォーワン

「アラジン」と「ジーニー」2人の共通の友だちであり、劇中の様々な場面で活躍する魔法の絨毯をデザインに落とし込んだティーフォーワン。

ティーポットとカップ&ソーサーがセットになっています。

トラベルジュエリーボックスS/ブック ジュエリーボックス

ラインナップ・価格:左から)

・トラベルジュエリーボックスS 3,800円(税込)

・ブック ジュエリーボックス 8,500円(税込)

トラベルジュエリーボックスS

「アラジン」が「ジーニー」にした、一つ目の願い事、「アリ王子」の衣装をイメージしたデザインのジュエリーボックス。

持ち運びに便利なサイズです。

ブック ジュエリーボックス

「アラジン」と「ジーニー」をイメージしたブック型のジュエリーボックス。

ランプと孔雀の羽が刺繍で施されています。

ミニポーチ/トートバッグ

ラインナップ・価格:左から)

・ミニポーチ 2,200円(税込)

・トートバッグ 3,000円(税込)

ミニポーチ

チャームとしても使うことができる、本の形をしたミニポーチ。

小物を収納するのにぴったりなサイズです。

別売りのトートバッグと組み合わせると<本の装丁+本の1ページ>のようなコーディネートが楽しめます。

トートバッグ

物語の最初の1ページをイメージしたデザインのトートバッグ。

『アラジン』のストーリーにまつわるモチーフがあしらわれたデザインです。

大人の女性でも日常使いしやすい、落ち着いた高級感あるカラーです。

ノートPCも入るサイズで背面にはジッパーポケットが付いている便利なトートバッグです。

フレグランスディフューザー/クッション

ラインナップ・価格:左から)

・フレグランスディフューザー 4,900円(税込)

・クッション 5,500円(税込)

フレグランスディフューザー

ジャスミンの花やシナモンの香りを調合したスパイシーな香りのフレグランス。

アグラバーの豪華な夜をイメージした、大振りの花がポイントです。

ブック型の箱を開くと、中扉に物語の1ページがデザインされており、開いたページの前にボトルを置けば、物語の世界観を楽しみながら飾ることができます。

クッション

物語のキーアイテムである魔法の絨毯をモチーフにしたインテリアクッション。

劇中で魔法の絨毯が生き物のように動く様子を表現するため、少し湾曲させた動きのある形状がポイントです。

刺繍やタッセルなど立体的で豪華な装飾をふんだんに使い、絨毯のリアリティが再現されています。

オンライン限定:アートボード

価格:4,800円(税込)

「アラジン」と「ジャスミン」が魔法の絨毯で空を飛ぶ名シーンのアートボード。

美しくロマンチックなシーンをお部屋に飾ることができます。

日常に魔法がかかり心高鳴る瞬間をインテリアアイテムに落とし込んだ新シリーズ。

Francfranc(フランフラン)の「MAGIC of CHEMISTRY(マジック オブ ケミストリー)」第1弾は、2024年9月6日(金)より発売です☆

© Disney

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アナと雪の女王・塔の上のラプンツェル・アラジン!フランフラン ディズニー「マジック オブ ケミストリー」 appeared first on Dtimes.