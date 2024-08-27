àº¸¼ê¤Î»ØÎØ¥Á¥é¸«¤»á¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¡¢36ºÐÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¡¼²Ä°¦¤µ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á(36)¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£36ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤ª¤É¤²¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢º¸¼êÌô»Ø¤Î»ØÎØ¤¬¥Á¥é¥ê¤È¸«¤¨¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÃÂÀ¸Æü¤òËº¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡¹¬¤»¤Ê·Ð¸³¤òÂô»³¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ²þ¤á¤ÆÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Î´ñÀ×¤ò¼Â´¶¤·¡¡Æüº¢¤«¤é´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤ÈÊúÉé¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÏ·¤¤¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¸ÍÅÄ·ÃÍü¹áÍÍ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¡¼²Ä°¦¤µ¡¢¡¢¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº¸Ìô»Ø¤Ë»ØÎØ¤·¤Æ¤Æ¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Ï¡¼¡¼¡¼¡¼¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤ë¡¡¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ËÌÜÀþ³°¤·¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÍÅÄ¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¤È·ëº§¡£2023Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£