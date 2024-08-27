藤井聡太vs羽生善治、阪神甲子園球場で12・8対局へ 大盤解説者など決定【イベント＆チケット詳細】
将棋の藤井聡太竜王・名人と羽生善治九段の記念対局が、12月8日に阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）で実現する『日本将棋連盟×阪神甲子園球場 100周年記念対局 supported by 三菱UFJモルガン・スタンレー証券』のイベント詳細が固まり、8月30日からチケットが発売される。
【写真】谷川浩司十七世名人ら大盤開設に登場
日本将棋連盟と阪神甲子園球場が、今年ともに100周年を迎えたことを記念して実施されるもの。藤井竜王・名人と羽生九段の対局は、ロイヤルスイートフロア「貴賓室」で行われ、観覧者はスタンドの座席から、球場のメインビジョン、スタンド内特設ステージで行われる大盤解説（席種によっては大型モニターで観覧）を通して見守る。
大盤解説には、谷川浩司十七世名人、久保利明九段、室谷由紀女流三段、榊菜吟女流2級が登場。特設ステージでは、対局後の両棋士による感想戦なども行われる。
また、谷川十七世名人と室谷女流三段、そしてスペシャルゲスト（後日発表）によるトークショーや、阪神甲子園球場のグラウンド（人工芝部分）で写真撮影などを楽しめるグラウンドウォーク、早指しトーナメント「小学生将棋甲子園 supported by 三菱UFJモルガン・スタンレー証券」も実施される。
【名称】日本将棋連盟×阪神甲子園球場 100周年記念対局
supported by 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
【対局者】藤井聡太竜王・名人、羽生善治九段
【開催日時】2024年12月8日（日）午前10時イベント開始（記念対局は午後1時30分開始）
【会場】 阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）※雨天決行
【チケット価格】
（1）【限定100席】 SS指定席 特製弁当＆ラウンジ利用権付チケット 1万5000円 ★特製ブランケット付
（2）SS指定席 8000円 ★特製ブランケット付
（3）S指定席 6000円 ★特製ブランケット付
（4）A自由席 おとな2500円、こども（4歳〜中学生）1500円
（5）車いす専用席／SS指定席：7500円、S指定席：5500円、A自由席：2000円（おとな・こども同額）
※価格は全て税込。
※すべてのチケットに観戦証明書、甲子園歴史館入館券、グラウンドウォーク参加権が付く。
【写真】谷川浩司十七世名人ら大盤開設に登場
日本将棋連盟と阪神甲子園球場が、今年ともに100周年を迎えたことを記念して実施されるもの。藤井竜王・名人と羽生九段の対局は、ロイヤルスイートフロア「貴賓室」で行われ、観覧者はスタンドの座席から、球場のメインビジョン、スタンド内特設ステージで行われる大盤解説（席種によっては大型モニターで観覧）を通して見守る。
また、谷川十七世名人と室谷女流三段、そしてスペシャルゲスト（後日発表）によるトークショーや、阪神甲子園球場のグラウンド（人工芝部分）で写真撮影などを楽しめるグラウンドウォーク、早指しトーナメント「小学生将棋甲子園 supported by 三菱UFJモルガン・スタンレー証券」も実施される。
【名称】日本将棋連盟×阪神甲子園球場 100周年記念対局
supported by 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
【対局者】藤井聡太竜王・名人、羽生善治九段
【開催日時】2024年12月8日（日）午前10時イベント開始（記念対局は午後1時30分開始）
【会場】 阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）※雨天決行
【チケット価格】
（1）【限定100席】 SS指定席 特製弁当＆ラウンジ利用権付チケット 1万5000円 ★特製ブランケット付
（2）SS指定席 8000円 ★特製ブランケット付
（3）S指定席 6000円 ★特製ブランケット付
（4）A自由席 おとな2500円、こども（4歳〜中学生）1500円
（5）車いす専用席／SS指定席：7500円、S指定席：5500円、A自由席：2000円（おとな・こども同額）
※価格は全て税込。
※すべてのチケットに観戦証明書、甲子園歴史館入館券、グラウンドウォーク参加権が付く。