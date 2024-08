【太鼓の達人専用コントローラー 太鼓とバチ for PS5, PS4, PC/for Xbox Series X|S, PC】発売日 for PS5, PS4, PC:11月7日 発売予定for Xbox Series X|S, PC:2025年初春 発売予定 価格:各9,980円

HORIは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/PC用「太鼓の達人専用コントローラー 太鼓とバチ for PS5, PS4, PC」を11月7日に発売する。また、Xbox Series X|S/PC用「太鼓の達人専用コントローラー 太鼓とバチ for Xbox Series X|S, PC」も2025年初春発売予定で、価格は各9,980円。

本商品は、バラエティ和太鼓リズムゲーム「太鼓の達人」シリーズの最新作「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」で使用可能なコントローラー。面の部分を叩くと「ドン」、フチの部分を叩くと「カッ」と反応し、家の中でも臨場感のある演奏が楽しめる。

また、太鼓には操作ボタンもついていてゲーム中の操作が可能。台座はハの字型でずれにくく、安定感のあるゲームプレイが楽しめる。なお「for PS5, PS4, PC」と「for Xbox Series X|S, PC」、「for Nintendo Switch」に互換性はなく、それぞれのプラットフォームでのみ使用可能となっている。

【太鼓とバチ for PS5, PS4, PC】【太鼓とバチ for Xbox Series X|S, PC】

