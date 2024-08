クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店限定メニュー『クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 ブリュレ グレーズド ダブル モンブラン』を2024年9月1日(日)より期間限定で販売!

熊本県産渋皮栗のモンブランクリームと、軽いくちどけのマロンホイップクリームをタブルで絞り、贅沢にサンドした秋限定のドーナツ。

オリジナル・グレーズドの表面を焦がしてカリッとキャラメリゼし、こんがり香ばしいグレーズに栗が豊かに香ります☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ『クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 ブリュレ グレーズド ダブル モンブラン』

販売価格:388円(イートイン396円)

販売期間: 2024年9月1日(日)〜11月下旬予定

販売店舗: クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店

『クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 ブリュレ グレーズド ダブル モンブラン』は、秋の味覚として親しまれている「栗」と、“カリッ、ふわっ、とろ〜り”とした食感が人気の『ブリュレ グレーズド』を組み合わせた、秋にピッタリなドーナツ。

熊本県産の渋皮和栗を使用した濃厚なモンブランクリームと、なめらかでくちどけの良いマロンホイップクリームをダブルで絞り、贅沢な味わいに仕上がっています。

キャラメリゼした生地の食感と、香ばしさが栗の風味とマッチした、秋らしい一品です。

こんがり香ばしいグレーズに栗が豊かに香る、店舗限定、期間限定のドーナツ。

『クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 ブリュレ グレーズド ダブル モンブラン』は2024年9月1日(日)よりクリスピー・クリーム・ドーナツ東京国際フォーラム店にて期間限定で販売です!

※価格は税込み価格です。

※1日の販売数量に限りがあり、なくなり次第終了となります。

※販売方法は予告なく変更となる場合がございます。

