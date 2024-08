(C)ROCKDOM ARTISTS. All Rights Reserved.

8月25日にデビュー45周年を迎えたCHAGE and ASKAの全楽曲がAmazon MusicやApple Music、Spotifyなど主要なサブスクリプションサービスで順次配信される。

デビュー記念日の8月25日にはベストアルバム「VERY BEST ROLL OVER 20TH」の配信がスタート。10月1日には残りの全曲、すべてのアルバムとシングルが配信され、CHAGE and ASKAの「音楽の軌跡を完全に追体験することが可能になる」という。

また公式サイトではデビュー45周年を記念したPC/iPhone/Android向けの壁紙が11月25日12時までの期間限定で配布されている。

配信予定タイトル

シングル(リリース日 タイトル) 1979/08/25 ひとり咲き 1980/02/25 流恋情歌 1980/09/25 万里の河 1981/05/25 放浪人(TABIBITO) 1981/10/25男と女 1982/04/25 熱い想い 1982/10/25 北風物語 1983/04/23 マリオネット 1983/09/28 華やかに傷ついて 1984/02/22 MOON LIGHT BLUES 1984/10/25 標的(ターゲット) 1985/02/25 誘惑のベルが鳴る 1985/02/25 オンリー・ロンリー 1986/02/05 モーニングムーン 1986/05/21 黄昏を待たずに 1986/08/21 Count Down 1986/11/21 指環が泣いた 1987/04/21 SAILOR MAN 1987/10/05 ロマンシングヤード 1988/02/05 恋人はワイン色/あきらめのBlue Day 1988/05/21 ラプソディ/ripple ring 1988/10/05 Trip 1989/03/08 WALK 1989/06/21 LOVE SONG 1990/06/27 DO YA DO 1991/01/30 太陽と埃の中で 1991/07/24 SAY YES 1991/11/21 僕はこの瞳で嘘をつく 1992/03/25 WALK 1992/03/25 LOVE SONG 1992/07/01 if 1992/10/10 no no darlin’ 1993/03/03 YAH YAH YAH 1993/08/20 Sons and Daughters~それより僕が伝えたいのは~ 1993/11/19 You are free 1993/11/19 なぜに君は帰らない 1994/08/03 HEART/NATURAL/On Your Mark 1994/11/16 めぐり逢い 1995/05/10 Something There 1996/02/19 river 1999/03/10 この愛のために/VISION 1999/06/09 群れ 2001/04/25 ロケットの樹の下で 2001/08/08 パラシュートの部屋で 2001/09/19 C-46 2001/11/28 夢の飛礫 2003/09/10 デェラ・シエラ・厶 ※CHAGE and ASKA/Stardust Revue 2004/08/25 36度線 -1995夏-/光の羅針盤 2004/12/08 僕はMusic/crossroad~いまを生きる僕を~/熱風 2007/01/10 Man and Woman 2007/01/10 Here&Thereアルバム(リリース日 タイトル) 1980/04/25 風舞 1981/02/25 熱風 1981/09/10 ライブ・イン田園コロシアム~The 夏祭り’81 1982/02/14 黄昏の騎士 1982/05/25 熱い想い 1983/06/29 CHAGE&ASKA Ⅳ -21世紀- 1983/11/16 LIVE IN YOYOGI STADIUM 1984/03/25 INSIDE CHAGE&ASKA Ⅴ 1985/01/25 Z=One 1985/12/05 Standing Ovation 1986/04/21 TURNING POINT 1986/09/21 MIX BLOOD 1986/12/05 Snow Mail 1987/03/05 SUPER BEST 1987/05/21 Mr.ASIA 1988/03/05 RHAPSODY 1988/11/21 ENERGY 1989/08/25 PRIDE 1990/02/07 THE STORY of BALLAD 1990/08/29 SEE YA 1991/10/10 TREE 1992/03/25 SUPER BEST Ⅱ 1992/11/07 GUYS 1993/10/10 RED HILL 1994/08/25 Yin&Yang 1995/06/28 Code Name.1 Brother Sun 1996/04/22 CODE NAME.2 SISTER MOON 1996/07/31 one voice ※CHAGE and ASKA歌唱曲のみ 1996/10/07 MTV UNPLUGGED LIVE 1999/08/25 NO DOUBT 1999/12/16 VERY BEST ROLL OVER 20TH 2001/12/27 NOT AT ALL 2002/11/20 STAMP 2004/11/03 THE STORY of BALLAD Ⅱ 2007/01/24 DOUBLE