【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(27日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43579.12 ボリンジャー:＋3σ(13週)
42874.32 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42608.85 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41903.07 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41489.58 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40797.10 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40580.78 均衡表雲上限(日足)
40227.02 ボリンジャー:＋1σ(13週)
40104.83 ボリンジャー:＋1σ(26週)
40021.89 均衡表雲下限(日足)
38985.35 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38720.09 26週移動平均線
38643.54 75日移動平均線
38550.97 13週移動平均線
38288.62 ★日経平均株価27日終値
38164.81 6日移動平均線
38062.67 新値三本足陰転値
37402.84 均衡表転換線(日足)
37335.34 ボリンジャー:-1σ(26週)
37266.75 200日移動平均線
37173.60 25日移動平均線
36874.91 ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45 均衡表転換線(週足)
36791.45 均衡表基準線(週足)
36258.05 均衡表雲上限(週足)
35950.60 ボリンジャー:-2σ(26週)
35564.66 均衡表基準線(日足)
35361.85 ボリンジャー:-1σ(25日)
35198.86 ボリンジャー:-2σ(13週)
34565.86 ボリンジャー:-3σ(26週)
33552.52 均衡表雲下限(週足)
33550.10 ボリンジャー:-2σ(25日)
33522.81 ボリンジャー:-3σ(13週)
31738.35 ボリンジャー:-3σ(25日)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 93.06(前日93.83)
ST.Slow(9日) 93.98(前日94.54)
ST.Fast(13週) 62.84(前日62.31)
ST.Slow(13週) 51.06(前日50.88)
［2024年8月27日］
株探ニュース