　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43579.12　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
42874.32　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42608.85　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41903.07　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41489.58　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40797.10　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40580.78　　均衡表雲上限(日足)
40227.02　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40104.83　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40021.89　　均衡表雲下限(日足)
38985.35　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38720.09　　26週移動平均線
38643.54　　75日移動平均線
38550.97　　13週移動平均線

38288.62　　★日経平均株価27日終値

38164.81　　6日移動平均線
38062.67 　　新値三本足陰転値
37402.84　　均衡表転換線(日足)
37335.34　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37266.75　　200日移動平均線
37173.60　　25日移動平均線
36874.91　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45　　均衡表転換線(週足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36258.05　　均衡表雲上限(週足)
35950.60　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35564.66　　均衡表基準線(日足)
35361.85　　ボリンジャー:-1σ(25日)
35198.86　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34565.86　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33552.52　　均衡表雲下限(週足)
33550.10　　ボリンジャー:-2σ(25日)
33522.81　　ボリンジャー:-3σ(13週)
31738.35　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　93.06(前日93.83)
ST.Slow(9日)　　93.98(前日94.54)

ST.Fast(13週)　 62.84(前日62.31)
ST.Slow(13週)　 51.06(前日50.88)

［2024年8月27日］

株探ニュース