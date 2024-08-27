

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





43579.12 ボリンジャー:＋3σ(13週)

42874.32 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42608.85 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41903.07 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41489.58 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40797.10 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40580.78 均衡表雲上限(日足)

40227.02 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40104.83 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40021.89 均衡表雲下限(日足)

38985.35 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38720.09 26週移動平均線

38643.54 75日移動平均線

38550.97 13週移動平均線



38288.62 ★日経平均株価27日終値



38164.81 6日移動平均線

38062.67 新値三本足陰転値

37402.84 均衡表転換線(日足)

37335.34 ボリンジャー:-1σ(26週)

37266.75 200日移動平均線

37173.60 25日移動平均線

36874.91 ボリンジャー:-1σ(13週)

36791.45 均衡表転換線(週足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36258.05 均衡表雲上限(週足)

35950.60 ボリンジャー:-2σ(26週)

35564.66 均衡表基準線(日足)

35361.85 ボリンジャー:-1σ(25日)

35198.86 ボリンジャー:-2σ(13週)

34565.86 ボリンジャー:-3σ(26週)

33552.52 均衡表雲下限(週足)

33550.10 ボリンジャー:-2σ(25日)

33522.81 ボリンジャー:-3σ(13週)

31738.35 ボリンジャー:-3σ(25日)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 93.06(前日93.83)

ST.Slow(9日) 93.98(前日94.54)



ST.Fast(13週) 62.84(前日62.31)

ST.Slow(13週) 51.06(前日50.88)



［2024年8月27日］



株探ニュース

