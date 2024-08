丸亀製麺の期間限定メニューとして「焼きたて牛すき釜玉うどん」と「粗挽き肉チーズ釜玉うどん」が登場!

打ち立て、茹でたてのうどんを直接器に盛り付ける「釜抜き麺」に、こだわりの具材と玉子をたっぷりまぜたお月“味”(つきみ)を楽しめるメニューです☆

丸亀製麵「焼きたて牛すき釜玉うどん/粗挽き肉チーズ釜玉うどん」

販売期間:2024年9月3日(火)〜10月上旬

丸亀製麺が「焼きたて牛すき釜玉うどん」と「粗挽き肉チーズ釜玉うどん」を発売!

お月見の季節にぴったりな、お月“味”(つきみ)を楽しめるメニューです。

「焼きたて牛すき釜玉うどん」は、ふわふわでもちもちの「釜抜き麺」に、注文ごとに特製の割り下でじゅわっと焼き上げる牛肉、濃厚な玉子がからみ、三位一体のおいしさが口いっぱいに広がります。

「粗挽き肉チーズ釜玉うどん」は「釜抜き麺」との相性にこだわった具材やソースを、5層に合わせたコクが重なる一杯です。

おいしさに磨きがかかった打ち立て、茹でたてのうどんを直接器に盛り付ける「釜抜き麺」に、こだわりの具材と玉子をたっぷりまぜて、からめて堪能することができます☆

焼きたて牛すき釜玉うどん

価格:並840円・大1,000円・得1,160円(税込)

テイクアウト:不可

販売店舗:全国の「丸亀製麺」ロードサイド店

登場以来「定番メニュー化してほしい」という声が多く寄せられるほど大人気の「焼きたて牛すき釜玉うどん」が2024年も登場!

牛肉は注文ごとに、コクのある三温糖と特製の割り下で焼き上げられるのもポイント。

焼きたての牛肉は、程よく脂がのって、しっとりとやわらかく、噛むたびに旨みが口いっぱいに広がります。

もちもち、ふわふわな「釜抜き麺」は、牛すき焼きの旨みと甘みが麺によく染み込み、さらに玉子をからめることで三位一体のおいしさを楽しめる一杯です。

あつあつの「釜抜き麺」に生玉子をからめるおいしさは、店内でしか味わうことのできない、とっておきの体験。

麺があつあつのうちによくかき混ぜると玉子にほんのり火が入り、半熟のとろっとした玉子と麺がよくからむメニューです。

粗挽き肉チーズ釜玉うどん

価格:並790円・大950円・得1,100円(税込)

テイクアウト:不可

「粗挽き肉チーズ釜玉うどん」に使用されている粗挽き肉や特製デミグラスソースは、醤油が香り、うどんとの相性が抜群なかえしを使用した和風仕立て。

粗挽き肉は崩さずに焼き目を付けてから丁寧にほぐすことで、ごろっとした肉感を楽しめるよう仕上げられています。

味の決め手となるカルボナーラソースが濃厚さとクリーミーさをプラス。

さらに、あつあつの「釜抜き麺」にとろりとからむチェダーチーズと卵黄が、味わいにさらなるコクを加えます。

アクセントのブラックペッパーが香る、旨さが幾重にも重なるやみつきな一杯です。

レギュラーメニュー:釜玉うどん

価格:並500円・大660円・得820円

定番メニューの「釜玉うどん」

丸亀製麺では、すべての店で100%国産小麦、塩、水のみを使い、気候や材料の状態を見極め、熟成時間などの工程を調整しながら職人が製麺、調理を行い「打ち立て・生」のうどんが提供されます。

水で締めないため、外はふわりと、中はもちっとした食感で、すする度にふわっと小麦の香りが広がります。

玉子は、うどんとの相性を考え抜き、旨みの強いこだわりの玉子を使用。

うどんの熱でとろりとなった白身や、濃厚な玉子との混ぜ具合、だし醤油の加減や薬味でも味わいが変化する一品です。

期間限定の冷うどん

残暑厳しいこの時期に、さっぱり楽しめる期間限定の冷うどんも販売中。

つるんとのど越しのよいうどんと、冷かけうどん専用に仕立てた特製だしをさっぱりと楽しむことができます。

山菜おろし冷かけうどん

価格:並590円・大750円・得910円(税込)

販売期間:2024年9月3日(火)〜10月上旬

販売店舗:全国の丸亀製麺

食感が際立つゼンマイやわらびなど彩り豊かな山菜、さっぱりとした大根おろしを合わせた一杯。

まだまだ暑さが続く季節に、さっぱりと味わえる冷うどんです。

すだちおろし冷かけうどん

価格:並520円・大680円・得840円(税込)

販売期間:好評発売中〜10月上旬

販売店舗:全国の丸亀製麺

徳島県産すだちをまるごと1個使った「すだちおろし冷かけうどん」

すだちの爽やかな香りと風味豊かなだしが相性抜群。

残暑で食欲がわかないときにもおすすめのメニューです。

割り下で焼き上げた牛肉やデミグラスソースをトッピングした釜玉うどんが登場。

お月見の季節にぴったりなお月“味”(つきみ)を味わえるメニューです。

丸亀製麺の「焼きたて牛すき釜玉うどん」と「粗挽き肉チーズ釜玉うどん」は、2024年9月3日(火)より発売です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】こだわり具材と玉子が相性抜群なお月“味”(つきみ)メニュー!丸亀製麵「焼きたて牛すき/粗挽き肉チーズ釜玉うどん」 appeared first on Dtimes.