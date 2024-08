µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½êÁûÆ°¤Ç¡È¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤òÉõ°õ¡É¤·¤¿Hey! Say! JUMP¤¬¡Ö¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¿·¶Ê¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëÍýÍ³

◆Hey! Say! JUMPのデビュー曲は事実上“消滅”していたアイドルやアーティストにとってデビュー曲とは、かけがえのない大切な宝物であるはずだ。人気アイドルグループHey! Say! JUMPは、昨年の10月16日をもって、2007年11月14日に発売されたデビュー曲『Ultra Music Power』を猊印瓩垢襪箸いΨ菽任鬟瓮鵐弌爾痢峩い意志」として決定、今後歌番組やコンサートでの歌唱は行わず、公式YouTube上の同曲公式動画等も削除、事実上狆談猫瓩靴織妊咼紂雫覆箸覆辰拭

封印の理由はただひとつ。同曲の歌い出し部分などに「Johnnys’」という言葉が含まれているということによるものだ。細かい説明は省略するが、昨年からの一連のジャニー喜多川性加害問題を受け、東山紀之社長(当時)が会見上で、社名、グループ名など「すべてジャニーズとつくものはなくなります」と発言した内容にも沿うかたちだ。その方針により、関ジャニ∞とジャニーズWESTは、それぞれ「SUPER EIGHT」と「WEST.」にグループ名を変更、ジャニーズJr.も「ジュニア」へと名称を変更している。歌詞変更や該当部分のカットなどといった対応策はとらず、Hey! Say! JUMPの宝物は、メンバーたちによって静かに封印された。◆「デビュー曲を思わせる」新曲のリリース発表そして今年8月19日。Hey! Say! JUMPは9月24日発売の34thシングルのリリースを発表、そのタイトルにファンは度肝を抜かれた。タイトルは『UMP』。これは、封印されたデビュー曲の略称と同じものである。これが意味するものは、ひとつだろう。自分たちの手で封印した「宝物」を、自分たちの手で新たな姿で再生させる。そういうことだ。“匂わせ”は、タイトルだけではない。発表された発売日にも、ファンは大きくわいた。発売日とされた9月24日は、Hey! Say! JUMPのグループ結成日なのである。デビュー曲の略称と同じタイトルの曲を、グループ結成日にリリース、しかしそれが火曜日という、音楽チャートの週間売り上げ集計上不利なタイミングでのリリースとなることを考えると、彼らが売上枚数やチャート順位よりも日付を重視した可能性も高い(Hey! Say! JUMPはデビュー以来33作連続1位獲得記録があるにも関わらずである)。さらにとどめのごとく、発売告知を掲示した場所のひとつとして選ばれたのが、グループの結成発表を行った横浜アリーナがある新横浜駅だったことも、ファンを感動させた。◆結婚発表&露出低下でファンの心は離れていた実はここ数ヶ月にわたり、不安な気持ちややるせない思いを抱えるHey! Say! JUMPファンも少なくなかった。今年に入ってから8月に至るまで新たなCDリリースやツアーは行われておらず、毎年夏に放送される民放各局の大型音楽特番にも、同事務所のグループが複数出演するなか、JUMPはいずれも出演しなかった。メンバー全員が平成生まれという、当時としてはあまりにもフレッシュで鮮烈なデビューを飾ったJUMPも、結成から17年、すっかりベテラングループだ。山田涼介主演ドラマと高木雄也出演ドラマが現在地上波で放送中だったり、個人活動が目立つなかで発表された、有岡大貴と八乙女光の立て続けの結婚発表も、プライベートの幸福を優先したのかと、素直に祝福できないファンも一部存在した。後輩グループもどんどん活躍の場を広げていくなか、Hey! Say! JUMPというグループは本当に大丈夫なのか……そんな思いが募る中での、もう一度初めからといった意志が込められたような、不安をすべて蹴散らしてくれそうな、グループとしての意思を強く感じるエモさ爆発の爛妊咼紂雫丙得賢瓩箸いΕ汽廛薀ぅ困任△襦