『大阪マラソン』にアーティストランナー flumpool山村隆太やSaucy Dog秋澤和貴らが出走
大阪マラソン組織委員会は、来年2月24日に開催する『大阪マラソン2025（第13回大阪マラソン）』に向け、大阪マラソンのさまざまな魅力をPRし、大会の2ヶ月後に開幕する大阪・関西万博の盛り上げにもつなげていくために、『大阪マラソンアーティストランナー』が就任したことを発表した。
【写真】盛り上げるで！大阪マラソンに意気込む福士加代子とNMB48メンバー
アーティストは実際にマラソンに出走する。また、大阪マラソンの一般ランナーエントリーは、あす28日午後5時まで、大阪スポーツ応援ランナーとチャリティランナーは10月16日まで受け付けている。
■大阪マラソンアーティストランナー（※50音順）
秋澤和貴（Saucy Dog）、小倉誠司（flumpool）、金井政人（BIGMAMA）、カナタタケヒロ（LEGO BIG MORL）、KZ（梅田サイファー）、惣田航平（EVE OF THE LAIN）、寺中友将（KEYTALK）、なすりょう（ドミノンストップ）、Bucket Banquet Bis（BIGMAMA）、古谷駿（YAJICO GIRL）、MAMI（SCANDAL）、やまひろ（センチメンタルリリー）、山村隆太（flumpool）
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アーティストは実際にマラソンに出走する。また、大阪マラソンの一般ランナーエントリーは、あす28日午後5時まで、大阪スポーツ応援ランナーとチャリティランナーは10月16日まで受け付けている。
秋澤和貴（Saucy Dog）、小倉誠司（flumpool）、金井政人（BIGMAMA）、カナタタケヒロ（LEGO BIG MORL）、KZ（梅田サイファー）、惣田航平（EVE OF THE LAIN）、寺中友将（KEYTALK）、なすりょう（ドミノンストップ）、Bucket Banquet Bis（BIGMAMA）、古谷駿（YAJICO GIRL）、MAMI（SCANDAL）、やまひろ（センチメンタルリリー）、山村隆太（flumpool）