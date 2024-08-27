Âç¼«Á³¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¡¡¥Ð¥¤¥ÈÃæ¤Ë¶¯Åð¤Ë½±¤ï¤ì¤¿²áµî¡¡¤Î¤³¤®¤ê¿¶¤ê²¼¤í¤µ¤ì¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¶²ÉÝ¤ò¸ì¤ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÂç¼«Á³¡×¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¡Ê37¡Ë¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¡Ê40¡Ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Î²øÃÌ¤òÍá¤Ó¤ë²ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£26Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¶¯Åð¤ËÁø¶ø¤·¤¿²áµî¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÌë¶Ð¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥¸¥ã¡¼¡£¤¢¤ëÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¡¢¤Î¤³¤®¤ê¤ò»ý¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ¤Ï¡¢Å¹¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ê¥í¥¸¥ã¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Î¤³¤®¤ê¤òÆÍ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¶â½Ð¤»¡×¤È¶¼Ç÷¡£Å¹Ä¹¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö1±ß¤â½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ç¥ì¥¸¤Î¸°¤òÄù¤á¡¢Î×ÀïÂÖÀª¤Ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¶¯ÅðÈÈ¤Ï¥ì¥¸¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ¤ê¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¤³¤®¤ê¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤·¤¿¡£¥í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ã¤ÈÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ´Ö¹ç¤¤µÍ¤á¤Æ¡¢¤Î¤³¤®¤ê¤ò¿¶¤ê²¼¤í¤·¤¿¼ê¤òÊ§¤Ã¤Æ¡¢¶»¤ò¶¯¤¯¥É¥ó¤È²¡¤·¤Æ¡È¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¹¶·â¤ò¸ò¤ï¤¹¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ß¹ç¤¤¤¬7²ó¤Û¤É·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÈ¿Í¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ºÆ¨Ë´¤·¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¤ÏÄÌÊó¡£·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢Å¹¤ËÁÜºº¤¬Æþ¤ëÃæ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤ä¤é¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¶¯Åð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢ÈÈ¿Í¤¬Êá¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬¡£¥í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢Æ±°ìÈÈ¤«³ÎÇ§¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¾è¼Ö¡£²£¤ËÈÈ¿Í¤¬¾è¼Ö¤·¤¿¼Ö¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤¹¤ê¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë´é¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢·Ù»¡Â¦¤Î¥ß¥¹¤Ç¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÎÁë¤ÈÈÈ¿Í¤Î¾è¤ë¼Ö¤¬Æ±»þ¤ËÁë¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÈ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Î´é¤¬º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥í¥¸¥ã¡¼¡£µ´¤Î¤è¤¦¤Ê·ÁÁê¤Ç¤Î¤³¤®¤ê¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¿ÈÈ¿Í¤¬¡¢2¿Í¤Î·Ù»¡´±¤Ë¤¬¤Ã¤Á¤ê¤È¿È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸µ¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¤ÏºÛÈ½¤Ë¤â¶¨ÎÏ¡£ÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤âÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¡È¶â¤¬Ìµ¤¯¤Æ¡¢Ç¯Ëö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Ç¯¤ò±Û¤¹¶â¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÊÌ¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤âÃÈ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¿²¤ì¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤ä¡É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°Õ³°¤È·ë¹½·Ú¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¿ÌÙþ¤·¤¿¤½¤¦¡£ºÛÈ½½ê¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥Ï¥¬¥¤Ç¡¢ÈÈ¿Í¤¬Ä¨Ìò3Ç¯¤Ë½è¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£