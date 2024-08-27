»ÔÀî±¦Ô¥¼¡¡¢14ºÐÄ¹ÃË¤È¥ª¥ÕËþµÊ¡¡¥â¡¼¥É¤Ê»äÉþ»Ñ¤Î¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¥¹¥é¥Ã¤ÈµÓÄ¹¡×¡ÖÈ¾¥º¥Ü¥ó»Ñ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Á!!¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀî±¦Ô¥¼¡¡Ê60¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦»ÔÀî±¦¶á¡Ê14¡Ë¤È²ÆµÙ¤ß¤òËþµÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡ÖÈ¾¥º¥Ü¥ó»Ñ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Á!!¡×»äÉþ»Ñ¤Î»ÔÀî±¦Ô¥¼¡¡õ±¦¶á
¡¡¡ÖËèÇ¯¹±Îã¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÆàÀî¡¦´Ñ²»ºê¤ÇµÙ²Ë¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£³¤¤òË¾¤à¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ä¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÃåÊª¤ä¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤2¿Í¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÈ¾Âµ¡ß¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥â¡¼¥É·Ï¤Ê²Æ¥³¡¼¥Ç¡£±¦Ô¥¼¡¤ÏÂ¸µ¤Ë¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ò¡¢±¦¶á¤Ï¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿·Á¯¤Ê»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¿¥±¥ë·¯¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¥¹¥é¥Ã¤ÈµÓÄ¹¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢±¦Ô¥¼¡¤µ¤ó¤ª¼ã¤¯¤Æ¤ªÍ§Ã£Æ±»Î¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÈ¾¥º¥Ü¥ó»Ñ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Á!!¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡ÖÈ¾¥º¥Ü¥ó»Ñ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Á!!¡×»äÉþ»Ñ¤Î»ÔÀî±¦Ô¥¼¡¡õ±¦¶á
¡¡¡ÖËèÇ¯¹±Îã¡×¤È¤¤¤¦¿ÀÆàÀî¡¦´Ñ²»ºê¤ÇµÙ²Ë¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£³¤¤òË¾¤à¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ä¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤ÏÃåÊª¤ä¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤2¿Í¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÈ¾Âµ¡ß¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥â¡¼¥É·Ï¤Ê²Æ¥³¡¼¥Ç¡£±¦Ô¥¼¡¤ÏÂ¸µ¤Ë¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤ò¡¢±¦¶á¤Ï¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¿·Á¯¤Ê»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¿¥±¥ë·¯¤¹¤Ã¤«¤ê¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¥¹¥é¥Ã¤ÈµÓÄ¹¤Ç¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡¢±¦Ô¥¼¡¤µ¤ó¤ª¼ã¤¯¤Æ¤ªÍ§Ã£Æ±»Î¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÈ¾¥º¥Ü¥ó»Ñ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡Á!!¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£