マルエツは8月27日から9月2日まで、マルエツ チラシアプリ会員を対象に、「サントリー山崎Story of the Distillery 2024 EDITION」といったプレミアムウイスキーの抽選販売を実施する。今回抽選販売される商品は以下の通り。「サントリー山崎 Story of the Distillery 2024 EDITION」700ml:1万6,500円「サントリー白州 Story of the Distillery 2024 EDITION」700ml:1万6,500円

「サントリー響 BLOSSOM HARMONY 2024」700ml:1万3,200円「サントリー山崎」:7,700円「サントリー白州」:7,700円「サントリー響 JAPANESE HARMONY」700ml:8,250円なお応募には、マルエツチラシアプリへのログイン(VポイントカードとのID連携)が必要となる。またV会員1名につき1回のみ応募可能となっており、複数商品への応募はできるが、当選はいずれか1商品のみとなる。当選者には9月12日に、「マルエツ チラシアプリ」のプッシュ通知にて、当選のお知らせと当選Vカードクーポンが配信される。商品の購入期間は9月20日〜2024年9月23日の10:00〜18:00で、東京・埼玉・千葉・神奈川・茨城・栃木のマルエツ全40店舗で商品の受け取りが可能。当選商品の配送および受取り店舗の変更は不可。購入期間を過ぎた場合はキャンセル扱いとなる。詳しい受取り店舗の一覧や、応募時の注意点の詳細は特設サイトを参照とのこと。