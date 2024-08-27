¥Þ¥ë¥¨¥Ä¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼»³ºê¡×¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü - ¥Á¥é¥·¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Ç
¥Þ¥ë¥¨¥Ä¤Ï8·î27Æü¤«¤é9·î2Æü¤Þ¤Ç¡¢¥Þ¥ë¥¨¥Ä ¥Á¥é¥·¥¢¥×¥ê²ñ°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼»³ºêStory of the Distillery 2024 EDITION¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
º£²óÃêÁªÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼»³ºê Story of the Distillery 2024 EDITION¡×700ml¡§1Ëü6,500±ß
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Çò½£ Story of the Distillery 2024 EDITION¡×700ml¡§1Ëü6,500±ß
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¶Á BLOSSOM HARMONY 2024¡×700ml¡§1Ëü3,200±ß
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼»³ºê¡×¡§7,700±ß
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Çò½£¡×¡§7,700±ß
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¶Á JAPANESE HARMONY¡×700ml¡§8,250±ß
¤Ê¤ª±þÊç¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¨¥Ä¥Á¥é¥·¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó(V¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤È¤ÎIDÏ¢·È)¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿V²ñ°÷1Ì¾¤Ë¤Ä¤1²ó¤Î¤ß±þÊç²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¾¦ÉÊ¤Ø¤Î±þÊç¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÅöÁª¤Ï¤¤¤º¤ì¤«1¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï9·î12Æü¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥¨¥Ä ¥Á¥é¥·¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ë¤Æ¡¢ÅöÁª¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ÈÅöÁªV¥«¡¼¥É¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ´ü´Ö¤Ï9·î20Æü¡Á2024Ç¯9·î23Æü¤Î10:00¡Á18:00¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¤Î¥Þ¥ë¥¨¥ÄÁ´40Å¹ÊÞ¤Ç¾¦ÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¡£ÅöÁª¾¦ÉÊ¤ÎÇÛÁ÷¤ª¤è¤Ó¼õ¼è¤êÅ¹ÊÞ¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÉÔ²Ä¡£¹ØÆþ´ü´Ö¤ò²á¤®¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¾Ü¤·¤¤¼õ¼è¤êÅ¹ÊÞ¤Î°ìÍ÷¤ä¡¢±þÊç»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤È¤Î¤³¤È¡£
º£²óÃêÁªÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼»³ºê Story of the Distillery 2024 EDITION¡×700ml¡§1Ëü6,500±ß
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Çò½£ Story of the Distillery 2024 EDITION¡×700ml¡§1Ëü6,500±ß
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼»³ºê¡×¡§7,700±ß
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Çò½£¡×¡§7,700±ß
¡Ö¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¶Á JAPANESE HARMONY¡×700ml¡§8,250±ß
¤Ê¤ª±þÊç¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥¨¥Ä¥Á¥é¥·¥¢¥×¥ê¤Ø¤Î¥í¥°¥¤¥ó(V¥Ý¥¤¥ó¥È¥«¡¼¥É¤È¤ÎIDÏ¢·È)¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿V²ñ°÷1Ì¾¤Ë¤Ä¤1²ó¤Î¤ß±þÊç²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¾¦ÉÊ¤Ø¤Î±þÊç¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÅöÁª¤Ï¤¤¤º¤ì¤«1¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï9·î12Æü¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥¨¥Ä ¥Á¥é¥·¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ë¤Æ¡¢ÅöÁª¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ÈÅöÁªV¥«¡¼¥É¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ´ü´Ö¤Ï9·î20Æü¡Á2024Ç¯9·î23Æü¤Î10:00¡Á18:00¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ºë¶Ì¡¦ÀéÍÕ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ¤Î¥Þ¥ë¥¨¥ÄÁ´40Å¹ÊÞ¤Ç¾¦ÉÊ¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¡£ÅöÁª¾¦ÉÊ¤ÎÇÛÁ÷¤ª¤è¤Ó¼õ¼è¤êÅ¹ÊÞ¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÉÔ²Ä¡£¹ØÆþ´ü´Ö¤ò²á¤®¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë°·¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¾Ü¤·¤¤¼õ¼è¤êÅ¹ÊÞ¤Î°ìÍ÷¤ä¡¢±þÊç»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È¤È¤Î¤³¤È¡£