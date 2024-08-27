配信概要



■販売期間：9/1（日）10:00〜 9/30（月）12:00■視聴期間：9/1（日）10:00〜 9/30（月）23:59■配信ライブ：7月6日、7月7日開催分■チケット料金：各日単券5,000円（税込み）、2日セット券8,500円（税込み）■映像出演者：7月6日MISIA、藤井フミヤ、緑黄色社会、Rockon Social Club、NARITA THOMAS SIMPSON、Leola、Little Black Dress、GLAY、美 少年7月7日MISIA、久保田利伸、元ちとせ、Little Glee Monster、NARITA THOMAS SIMPSON、EXIT、今市隆二、岩田剛典、THE RAMPAGE、Little Black Dress、氣志團、FRUITS ZIPPER、JO1両日MISIA、藤井フミヤ、久保田利伸、GLAY、氣志團、元ちとせ、Little Glee Monster、緑黄色社会、今市隆二、岩田剛典、THE RAMPAGE、Leola、Rockon Social Club、NARITA THOMAS SIMPSON、Little Black Dress、美 少年、EXIT、FRUITS ZIPPER、JO1■配信プラットフォーム（購入方法は各プラットフォームでご確認ください）◎Lemino※ご購入時のシステム手数料および購入手数料・決済手数料は発生いたしません。https://lemino.docomo.ne.jp /live /banner?summarize_id=live_s_00000562&utm_source=lemino&ut m_medium=other&utm_campaign=lemino_202409_pp-noto&utm_content=official_ft◎FANYオンラインチケット※配信チケット販売ページは、9/1（日）10:00以降に表示されます。https://yoshimoto.funity.jp /r/peacefulpark2024-ol /◎PIA LIVE STREAM※配信チケット販売ページは、9/1（日）10:00以降に表示されます。https://w.pia.jp/t/peacefulpark-noto/◎ローチケ LIVE STREAMINGhttps://l-tike.com/peacefulpark/※チケットはZAIKOにて販売いたします。※チケットの購入・動画の視聴にはZAIKOのアカウントへの登録が必要となります。※配信チケット販売ページは、9/1（日）10:00以降に表示されます。◎Streaming＋https://eplus.jp/pp2024_noto_ol/※配信チケット販売ページは、9/1（日）10:00以降に表示されます。※Lemino以外は、ご購入時にシステム手数料および購入手数料・決済手数料(配信プラットフォーム・商品・決済方法による)が追加で発生いたします。詳しくはご購入時にご確認ください｡※配信に関するお問い合わせは、各配信プラットフォームのお問い合わせ方法に準じてご連絡ください。