GLAY、FRUITS ZIPPER、JO1ら出演。能登半島地震復興支援ライブの映像を配信
7月6日・7日に石川県産業展示館で開催された能登半島地震復興支援ライブ＜PEACEFUL PARK 2024 for 能登 -supported by NTT docomo-＞の映像が、9月1日より1ヶ月の期間限定で配信される。
地震で被災された方々を元気づけ、被災地の復興に貢献したいという思いで開催された本ライブ。この目的に賛同した想いあるアーティストによる特別なパフォーマンスをお届けする。
また、配信に伴い8月末までだった「d払い(R)」募金・「dポイント(R)」募金の受付期間も9月30日まで延長。募金は同じく「石川県令和6年能登半島地震災害義援金」へ寄付される。
さらに、寄付につながるオフィシャルグッズやコラボレーショングッズも引き続き販売中だ。
※「d払い」・「dポイント」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
配信概要
■視聴期間：9/1（日）10:00〜 9/30（月）23:59
■配信ライブ：7月6日、7月7日開催分
■チケット料金：各日単券5,000円（税込み）、2日セット券8,500円（税込み）
■映像出演者：
7月6日
MISIA、藤井フミヤ、緑黄色社会、Rockon Social Club、NARITA THOMAS SIMPSON、
Leola、Little Black Dress、GLAY、美 少年
7月7日
MISIA、久保田利伸、元ちとせ、Little Glee Monster、NARITA THOMAS SIMPSON、
EXIT、今市隆二、岩田剛典、THE RAMPAGE、Little Black Dress、氣志團、FRUITS ZIPPER、JO1
両日
MISIA、藤井フミヤ、久保田利伸、GLAY、氣志團、元ちとせ、Little Glee Monster、緑黄色社会、今市隆二、岩田剛典、THE RAMPAGE、Leola、Rockon Social Club、NARITA THOMAS SIMPSON、Little Black Dress、美 少年、EXIT、FRUITS ZIPPER、JO1
■配信プラットフォーム（購入方法は各プラットフォームでご確認ください）
◎Lemino
※ご購入時のシステム手数料および購入手数料・決済手数料は発生いたしません。
https://lemino.docomo.ne.jp /live /banner?summarize_id=live_s_00000562&utm_source=lemino&ut m_medium=other&utm_campaign=lemino_202409_pp-noto&utm_content=official_ft
◎FANYオンラインチケット
※配信チケット販売ページは、9/1（日）10:00以降に表示されます。
https://yoshimoto.funity.jp /r/peacefulpark2024-ol /
◎PIA LIVE STREAM
※配信チケット販売ページは、9/1（日）10:00以降に表示されます。
https://w.pia.jp/t/peacefulpark-noto/
◎ローチケ LIVE STREAMING
https://l-tike.com/peacefulpark/
※チケットはZAIKOにて販売いたします。
※チケットの購入・動画の視聴にはZAIKOのアカウントへの登録が必要となります。
※配信チケット販売ページは、9/1（日）10:00以降に表示されます。
◎Streaming＋
https://eplus.jp/pp2024_noto_ol/
※配信チケット販売ページは、9/1（日）10:00以降に表示されます。
※Lemino以外は、ご購入時にシステム手数料および購入手数料・決済手数料(配信プラットフォーム・商品・決済方法による)が追加で発生いたします。詳しくはご購入時にご確認ください｡
※配信に関するお問い合わせは、各配信プラットフォームのお問い合わせ方法に準じてご連絡ください。