スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』を手掛ける「PGA」

Premium Styleブランドから、お気に入りのケースに挟むだけで快適なショルダータイプに切り替え可能な、ディズニーデザインの「ストラップホルダー付 ショルダーストラップ」が発売されます☆

PGA「Premium Style」ディズニー「ストラップホルダー付 ショルダーストラップ」

価格:各1,980円(税込)

ショルダーストラップ幅:約20mm

販売場所:Dtimes公式通販『Dtimes Store』など

※大丸札幌店で開催の『Disney The Market』(2024年8月28日〜9月9日)にて先行発売

※手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります

PGAが展開するPremium Styleから登場している、お気に入りのケースに挟むだけで快適なショルダータイプに切り替え可能なストラップホルダー付 ショルダーストラップのパッケージをリニューアル。

ケースにストラップホールがなくても付属されている「ストラップホルダー」をケースに挟むだけでストラップを取り付けする事ができる、便利なスマートフォンアクセサリーです。

ショルダーストラップは、首掛けでの長さ調整をすることも可能。

全14種類の豊富なラインナップをまとめて紹介していきます☆

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインのストラップホルダー付ストラップ。

ストラップホルダーは、「ミッキーマウス」の後ろ姿。

ストラップには上から見た「ミッキーマウス」がデザインされています。

ドナルドダック

「ドナルドダック」のデザイン。

後ろ姿のストラップホルダーには、チャームポイントのおしりも描かれています。

ストラップには、ハイアングルから捉えた「ドナルドダック」がデザインされています。

くまのプーさん

「くまのプーさん」のデザイン。

ストラップホルダーは、バンザイをしている後ろ姿です。

ストラップには、ほっぺをピンク色に染めた「くまのプーさん」がデザインされています。

『トイ・ストーリー』エイリアン

ディズニー&ピクサーアニメーション『トイ・ストーリー』のデザイン。

ストラップには、「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」、「ハム」の姿も。

ストラップホルダーは「エイリアン」の後ろ姿のデザインです。

『ベイマックス』ベイマックス

『ベイマックス』の主人公「ベイマックス」のデザイン。

ストラップには、「ヒロ」が作った赤いスーツを着た姿など、様々な「ベイマックス」が描かれています。

ストラップホルダーは寝転がっている「ベイマックス」のお腹に「モチ」が乗っているデザインです。

ズートピア

『ズートピア』のデザインのストラップホルダーとストラップ。

ストラップには、警察官姿の「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」が描かれています。

ホルダーは、「ジュディ・ホップス」が「ニック・ワイルド」に抱きついているデザインです。

チップ&デール

仲良しのシマリスコンビ「チップ&デール」のデザイン。

2人の様々な表情を楽しめるストラップホルダー付ストラップです。

「チップ&デール」の大好物どんぐりも描かれています。

『おしゃれキャット』ディズニーマリー

『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」を描いたストラップホルダー付ストラップ。

ストラップホルダーに描かれている「マリー」はご機嫌にどこかへ歩いているような姿です。

ストラップには、きょうだいの「ベルリオーズ」と「トゥルーズ」もデザインされています。

『ピーター・パン』ティンカー・ベル

『ピーター・パン』に登場する子「ティンカー・ベル」のデザイン。

「ティンカー・ベル」の様々な表情やポーズを楽しむことができます。

グラデーションをかけた華やかなストラップは、夜空を思わせるカラーです。

『リトル・マーメイド』アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」のトラップホルダー付ストラップ。

海の中のようなデザインのストラップには、楽しそうに泳ぐ「アリエル」が描かれています。

ストラップホルダーに描かれた「アリエル」は、岩の上に座ってどこかを見つめているような様子です。

『塔の上のラプンツェル』ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」

長い髪をおろしている姿の「ラプンツェル」がデザインされています。

ストラップには、たくさんのランタンも描かれています。

『スター・ウォーズ』ダース・ベイダー

『スター・ウォーズ』シリーズに登場する「ダース・ベイダー」のデザイン。

ストラップホルダーに描かれた「ダース・ベイダー」は、ライトセーバーを持っています。

ストラップは『スター・ウォーズ』の世界観あふれるデザインです。

「MARVEL」マーベル ロゴ

マーベルデザインのホルダーとストラップ。

ストラップホルダーは定番のボックスロゴが描かれています。

ストラップには「キャプテン・アメリカ」や「スパイダーマン」など、マーベル作品のヒーローたちが描かれています。

「MARVEL」デッドプール

マーベル作品からは「デッドプール」のデザインもラインナップ。

ハンドタッチで描かれたラフなアートがポイントです。

ストラップには、「ウルヴァリン」も描かれています。

ケースにストラップホールがなくても付属の「ストラップホルダー」をケースに挟むだけでストラップを取り付けることができるスマートフォンアクセサリー。

Disney The Market各会場にて先行販売される、PGA「Premium Style」ストラップホルダー付 ショルダーストラップの紹介でした☆

