サバレンカ、クレイチコバが順当に初戦突破 全米OP
【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は26日、女子シングルス1回戦が行われ、大会第2シードのアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）は6-3、6-3でプリシラ・ホン（Priscilla Hon、オーストラリア）を退け、2回戦進出を決めた。
ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2024）女王で第8シードのバルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）も7-6（7-3）、6-2でマリーナ・バッソルス（Marina Bassols、スペイン）に快勝し、勝ち上がりを決めている。
【翻訳編集】AFPBB News
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