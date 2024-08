【PLAMATEA トキ】2025年2月 発売予定価格:7,800円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMATEA トキ」を2025年2月に発売する。価格は7,800円。8月27日より予約受付を開始した。

本商品はAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」のキャラクター、トキが人型プラモデルシリーズ「PLAMATEA」で立体化したもの。

ゲーム内のメイド服のような衣装が再現され、イラストを元にフル可動する。表情パーツは彩色済みの「通常顔」、「戦闘顔」、「笑顔」が付属し、要所には彩色済みパーツが採用され、組み立てるだけでイメージに近い色分けとなっている。

固有武器の「シークレットタイム」とサイホルスターから脱着可能な「拳銃」、「アタッシュケース」が付属し、多彩なアクションポーズも楽しめる。

さらに可動支柱付き専用台座が付属する。

PLAMATEA トキ

2025年2月 発売予定

価格:7,800円

スケール:ノンスケール

サイズ:全高約170mm

メーカー:マックスファクトリー

原型制作:マックスファクトリー(山岡準)

Design ・ Illust:DoReMi

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。