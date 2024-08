3人組アイドルユニット・Task have Funの熊澤風花が、30日発売の『blt graph.vol.105』(東京ニュース通信社)に登場する。『blt graph.vol.105』セブンネットショッピング購入特典ポストカード【熊澤風花(Task have Fun)】○ファースト写真集の製作スタッフ陣が再集結今年、結成8周年を迎え、10月15日に東京・Spotify O-EASTでワンマンライブを開催するTask have Funから熊澤風花が水着グラビアで登場。今回、フォトグラファー・細居幸次郎氏をはじめ、ファースト写真集『またあした。』の製作スタッフ陣が再集結した。アットホームな雰囲気で行われた撮影では、熊澤らしい屈託のない笑顔のほか、思わずドキッとしてしまう大人の女性の魅力をたっぷりと披露している。『blt graph.vol.105』(東京ニュース通信社刊) 撮影/オノツトム【編集部MEMO】雑誌『blt graph.』は、東京ニュース通信社が発行する写真集クオリティのグラビアとインタビューの新型マガジン。