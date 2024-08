ローソンは、期間中に対象商品を購入すると、引換対象商品の無料券がレシートに付いてくる「1本もらえるキャンペーン」を実施している。発券期間は8月27日から9月2日まで。なお、無料券の使用期間は9月3日から16日までとなる。○対象商品「コカ・コーラ ジョージア THE ラテ 500ml / THE 微糖 500ml」いずれかを1つ買うと、「コカ・コーラ ジョージア THE キャラメルバニラ 440ml」の持ち帰り限定無料券がレシートについてくる。(ローソン公式サイトから引用)