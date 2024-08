カードの折り畳み機能など追加！豆蔵「おしごとモデルズ(R)」

豆蔵デジタルホールディングスの事業会社である、豆蔵は、生成AIを活用した、要求開発モデリングサービス「おしごとモデルズ(R)」の新バージョン(v1.1)を2024年9月より提供します。

豆蔵「おしごとモデルズ(R)」

「おしごとモデルズ(R)」の新バージョン(v1.1)では、主要コンポーネントである「おしごとスケッチ(R)」と「おしごとモデラー(R)」において、大幅な機能強化を図っています。

図2:v1.1の機能強化ポイント

【おしごとスケッチ(R)】

・カードフォーマット改訂:より分かりやすくシンプルにカードフォーマットを見直しました。

またカード追加時の操作改善や、ツールチップによる入力ヒント、俯瞰して見やすくできるカードの折り畳み機能なども追加しています。

・記載内容チェック機能追加:モデリング後に確認しなくても事前に漏れや不備を指摘する機能を搭載。

記載の正確性と一貫性が向上します。

【おしごとモデラー(R)】

・改善提案要求:要求事項を指定して、より最適な改善提案が可能になりました。

図3:改善提案要求のイメージ

・ユースケースシナリオ出力:設計資料へ流用しやすいように、ユースケース一覧とユースケースシナリオをExcel形式で出力できるようになりました。

図4:ユースケース一覧とユースケースシナリオのイメージ

・用語集出力:業務内で使用されている用語を自動的に抽出・整理し、用語集として出力します。

図5:用語集のイメージ

・トレーサビリティ対応:要求の追跡が可能になり、変更管理との連携を容易にします。

・出力精度向上:モジュールとプロンプトの見直しにより、モデリングの出力精度を向上させ、より信頼性の高い情報提供が可能になりました。

■商標・特許について

●「おしごとスケッチ」、「おしごとモデルズ」、「おしごとモデラー」は豆蔵の登録商標です。

