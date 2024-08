マーケティングの“最適な意思決定”を探究！サイカ「XICA MARKETING SCIENCE LAB」

サイカは、マーケティングにおける“最適な意思決定”の探究を目的とするコミュニティ「XICA MARKETING SCIENCE LAB」を発足しました。

サイカ「XICA MARKETING SCIENCE LAB」

「XICA MARKETING SCIENCE LAB」ロゴ

●基本情報

名称 :XICA MARKETING SCIENCE LAB

(サイカ マーケティングサイエンス ラボ)

※通称「MS(エムエス)ラボ」

会員 :事業会社(広告主企業)において

マーケティングに関わる業務に従事されている方

運営団体:サイカ

サイカは、マーケティングにおける“最適な意思決定”の探究を目的とするコミュニティ「XICA MARKETING SCIENCE LAB」を発足。

【「XICA MARKETING SCIENCE LAB」の特徴】

1. データサイエンスを用いたマーケティング課題の解決方法を探究

データサイエンスとは、数学、統計学、機械学習、プログラミングなどを駆使して、データに基づく有益な知見を引き出そうとするアプローチのことです。

サイカは、データサイエンスの黎明期(2010年代)から、データサイエンスの可能性を模索し、プロダクトやコンサルティングを通じてマーケティングの進化と業界の革新を目指してきました。

MSラボでは、データサイエンスのプロフェッショナル企業として、ビジネスの成功につながる最先端のデータサイエンスの知見・情報、そして成功事例を共有します。

2. 双方向のディスカッションで深まる議論

「XICA MARKETING SCIENCE LAB」は、セミナーとラボの二部構成です。

前半の「セミナー」では、さまざまな領域で活躍されるデータサイエンスの実践者・有識者の方々をお招きし、サイカが保有する知見にとどまらない、データドリブン・マーケティングに関する最先端の情報や成功事例を共有します。

後半の「ラボ」では、登壇者と参加される皆さまでのディスカッションを通じ、より深く、マーケティングにおけるデータサイエンスの活用と、“最適な意思決定”を探究していきます。

3. マーケティング業界の進化を担うマーケターの交流の場

MSラボは、原則オフライン開催となります。

また、会の中では、参加者の皆さまに交流を深めていただく情報交換会(懇親会)も用意しています。

個別の打ち手にとどまらず、マーケティング全体の課題解決を目指す議論が交わされる場のため、マーケティングの最先端を行く大手企業のマーケターの中でも、特にプロフェッショナルの方々が集まっています。

【「XICA MARKETING SCIENCE LAB」第1回イベント開催のお知らせ】

8月29日(木)に開催する、MSラボ第1回イベントでは、KDDIでブランド・コミュニケーション本部長を務める馬場 剛史氏を招き、KDDIが取り組むデータドリブンなマーケティングコミュニケーションの最適化方法について紹介します。

好意度が上がれば売上が伸びる──果たしてこの仮説は正しいのか?

これらの仮説をMMM(マーケティング・ミックス・モデリング)で検証しながら、データドリブンにマーケティングコミュニケーションの最適化を図る、KDDIの最新事例を紹介!

