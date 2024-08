ロマンチックで魅惑的なコーヒーブレイクを演出！Bialetti「ブリジャートン家」コラボレーション

『Bialetti(ビアレッティ)』は、世界中で大人気のNetflixドラマ「ブリジャートン家」とのコラボレーションを2024年9月中旬に発売します。

Bialetti「ブリジャートン家」コラボレーション

bridgerton_reveal

有名な同シリーズのエレガンスと華やかさが、アイコニックな「モカエキスプレス」や新たなコーヒーブレンド「ロイヤル リージェンシー」に彩りを添え、これまで以上にロマンチックで魅惑的なコーヒーブレイクを演出します。

「ブリジャートン家」は、華やかな19世紀初頭のロンドン社交界を舞台にした、名門貴族のブリジャートン家の8人兄弟がそれぞれの愛と幸せを追い求める姿を描いたストーリーで、視聴者を魅了しています。

一方で、ビアレッティは1933年の「モカエキスプレス」発売以来、イタリアの家庭で愛され続けるコーヒーの代名詞となっています。

今回のコラボレーションでは、ドラマのエレガンスとビアレッティの伝統が美しく調和した限定アイテムが誕生しました。

■製品情報

bridgerton_mokaexpress

商品名:モカエキスプレス3カップ ブリジャートンブルー

価格 :8,800円(税込)

bridgerton_coffee

商品名:ロイヤルリージェンシーブレンド

内容量:250g

価格 :2,700円(税込)

bridgerton_coffee_cupsule

商品名:ロイヤルリージェンシーブレンド ネスプレッソカプセル

内容量:10個入り

価格 :1,080円(税込)

bridgerton_cup

商品名:カップ&ソーサー ブリジャートンブルー2セット

内容量:10個入り

価格 :4,400円(税込)

bridgerton_mug

商品名:マグカップ ブリジャートンブルー

内容量:290ml

価格 :2,200円(税込)

bridgerton_stackable

商品名:スタッカブルカップ ブリジャートンブルー6個セット

内容 :スタッカブルカップ(65ml) 6個セット(スタック用タワー付)

価格 :7,700円(税込)

bridgerton_vacuumflask

商品名:ステンレスボトル ブリジャートンブルー

内容量:460ml

価格 :3,960円(税込)

