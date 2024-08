“G-SHOCK”の開発思想を受け継いで制作！カシオ計算機 「色褪せに強い」ブラックTシャツ『GXFAB』

カシオ計算機は、「色褪せに強い」ブラックTシャツ『GXFAB』を2024年8月30日よりCASIOオンラインストアにて発売します。

カシオ計算機は、「色褪せに強い」ブラックTシャツ『GXFAB』を2024年8月30日よりCASIOオンラインストアにて発売。

『GXFAB』は、「腕時計は衝撃に弱く壊れやすい」という常識を覆し、品質と技術の追求を続けてきた“G-SHOCK”の開発思想に基づき、「黒い服は色褪せる」という常識を破り、色褪せない究極の黒を目指したファブリックアイテムです。

薬品や日光による色褪せにも強い、タフなウェアが提供されます。

開発チームにはファッションディレクターの山口 壮大氏を迎え、2年以上の期間を費やし、カシオの厳しい基準を満たす独自の生地を糸の段階から開発。

“G-SHOCK”ブランドの「タフネス」と「ロングライフ」を実現しました。

【主な特徴】

● 太陽の光や塩素系漂白剤による色褪せに強い原着糸※1を使用し、長期間黒さを維持

● 20番手双糸を使用した10.2オンスの厚手生地を採用

● 糸に特別な加工を施すことで綿のような風合い、着心地を実現

● 首回りの伸びを抑制するタコバインダーと30mm幅の太リブを採用

● 首・袖・裾の要所にダブルステッチを施し、縫製強度を向上

● シンプルながらもトレンド感のあるボックスシルエットを採用

※1 原着糸:一般的な生地は染色された糸を使用しているのに対し、原料の段階から顔料を混合し、紡糸された糸。

染色をしないため、水・CO2の使用排出が少なく、環境に優しい。

■商品詳細(8月30日発売)

【GXFAB T-SHIRT BLACK】

価格 :12,100円(税込)

サイズ:S、M、L、XL

【GXFAB LONG SLEEVE T-SHIRT BLACK】

価格 :14,850円(税込)

サイズ:S、M、L、XL

■色褪せに強い黒

次の2つの試験を実施しました。

『GXFAB』の生地はこれらの条件下でも色褪せに強く、試験前後で見分けがつかないほど、同じ黒さを保持しました。

・耐薬品性試験

塩素系漂白剤の原液に一定時間漬け、一般的な生地に比べて、色落ちに強いことを確認。

・社内独自の基準で比較生地を選定(生地A:染色された綿、生地B:染色されたポリエステル)

・耐光堅ろう度試験

試験機で10年分に相当する※2日光を照射し、長期間太陽の光にさらされても色褪せに強いことを確認。

※2 社内独自基準にもとづいた換算値

・社内独自の基準で比較生地を選定(生地A:染色された綿、生地B:染色されたポリエステル)

■タフへのこだわり

様々な強度試験により生地の信頼性を確認しています。

・耐摩耗性:独自の摩耗試験機にて生地に負荷を与え、試験後の生地状態を確認。

・耐伸縮性:独自の洗濯試験を行い、試験後の寸法変化率を確認。

・首回り耐久性:成人男性の頭囲データを基に着脱時の耐久試験を実施し、変化率を確認。

■徹底したディテール

・首回り:首回りの伸びを軽減するタコバインダーを採用。

リブ幅を太い30mmに設定。

・着心地:糸に特別な加工を施すことで、綿のような風合い、着心地を実現。

・縫製:首、袖、裾回りの要所にダブルステッチを採用することで、耐久性を向上。

■VISUAL

■販売詳細

【GXFAB T-SHIRT BLACK】

【GXFAB LONG SLEEVE T-SHIRT BLACK】

発売日時:8月30日(金)12:00発売

販売元:カシオ計算機

