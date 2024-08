沈む夕日を堪能！九十九島パールシーリゾート「99TORITNサンセットクルーズ体験プラン」

「ホテルフラッグス九十九島」「九十九島シーサイドテラスホテル&スパ花みずき」は、開業30周年を迎える九十九島パールシーリゾートとのコラボプランで九十九島に沈むサンセットクルーズ体験プランを宿泊限定で9月・10月の土曜・日曜・月曜限定販売中です。

九十九島パールシーリゾート「99TORITNサンセットクルーズ体験プラン」

■四方を海に囲まれた空間で九十九島に沈む夕日を堪能

世界で最も美しい湾に認定された九十九島の風景に夕日が溶け込んで空と海の境界線が青色→オレンジ色→紫色と分刻みで色のグラデーションが移り変わっていく景色は必見です。

一般的なクルーズと違い双胴船で帆を立てて移動する際は、波のさざ波が心地よいサウンドになって感動を際立たせます。

所要時間:50分 特典:ホテルから港まで無料送迎・フリードリンク付

【西海国立公園内ファミリーリゾートホテル】

■ホテルフラッグス九十九島

九十九島観光のベストポジション色彩豊かなシーサイドステイ。

「ホテルフラッグス九十九島」には和室・ツイン・和洋室・Jrスイートと様々なお部屋タイプがあり、ご朝食は種類豊富なバイキングが楽しめます。

一泊朝食付き(お一人様)12,100円(税込)〜 ※和室 2名一室料金の場合

ホテルオリジナル特典:九十九島シーサイドテラスホテル&スパ花みずき温泉無料利用

■九十九島シーサイドテラスホテル&スパ花みずき

緑に囲まれた安らぎの空間で過ごす、くつろぎの時間。

「九十九島シーサイドテラスホテル&スパ花みずき」には和室15〜40畳の広い和室や含鉄の冷泉・温泉・潮湯・サウナがあり旅の疲れをゆっくりと癒してくれます。

一泊2食付19,400円(税込)〜 ※和室 2名一室料金の場合

ホテルオリジナル特典:朝食チョイス特典(花みずき和朝食orフラッグスバイキング)

秋色に染まる特別な空間をホテルフラッグス九十九島・九十九島シーサイドテラスホテル&スパ花みずきで楽しめます。

●施設概要

ホテルフラッグス九十九島

所在地: 〒858-0922 長崎県佐世保市鹿子前町740

TEL : 0956-28-2111

九十九島シーサイドテラスホテル&スパ花みずき

所在地: 〒858-0922 長崎県佐世保市鹿子前町1129

TEL : 0956-28-5151

