「栗」グルメ 約30種類が大集結！東武百貨店 池袋本店「秋のフードフェスティバル」

東武百貨店 池袋本店 食品フロアでは、2024年9月5日(木)から10月2日(水)まで「秋のフードフェスティバル」を開催します。

東武百貨店 池袋本店 食品フロアでは、2024年9月5日(木)から10月2日(水)まで「秋のフードフェスティバル」を開催。

秋の味覚「きのこ」や「鮭」を使った惣菜や弁当、「栗」を使ったスイーツなどを展開し、なかでも注目は、秋の味覚「栗」を使った和洋スイーツ・パン・惣菜で、約30店舗にて展開。

東武限定品は4種類販売します。

◆秋の味覚「栗」を使った和洋スイーツやパン!食事系モンブランも登場!

[東武限定]食事系モンブラン

【発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京】

【つけにく麹屋】

地下2階4番地

くりとさつまいものモンブラン風ポテトサラダ(1個) 681円

〈各店各日販売予定30点〉

栗とさつまいもを使ったおつまみにも最適なポテトサラダ。

【発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京】【つけにく麹屋】

[東武限定]

【京橋千疋屋】地下1階4番地

マロンほうじ茶ロール(1個) 1,080円〈各日数量限定〉

香ばしいほうじ茶を練り込んだスポンジに、フランス産の栗をクリームにしたマロンクリームと熊本産の栗を贅沢に3つのせたロールケーキ。

【京橋千疋屋】

[東武限定]

【コロンバン】地下1階6番地

ワッフルモンブラン(1個) 702円

〈各日販売予定30点〉

洋栗のマロンクリームを特製のワッフル生地で包んだ逸品。

【コロンバン】

[東武限定]

【キーコーヒー】地下2階5番地

まるごとモンブランパフェ(1杯)イートイン 990円

〈各日販売予定18点〉

コーヒーゼリーとソフトクリームの上に、モンブランをのせ、ゆずジャムでアクセントを加えたパフェ。

※9月23日(月・振)まで販売

【キーコーヒー】

【アンジェリーナ】地下1階4番地

和栗のモンブラン(1個) 1,100円

〈各日販売予定80点〉

国産の和栗ペーストをたっぷりと使ったホクホクとした味わいのモンブラン。

【アンジェリーナ】

【ミシャラク】地下1階4番地

モンブラン(1個) 864円

〈各日販売予定15点〉

ラム酒が香る濃厚でなめらかなマロンクリームが甘さ控えめで上品な味わいのモンブラン。

【ミシャラク】

【ア・ラ・カンパーニュ】地下1階4番地

モンターニュSP(1カット) 1,026円

※写真はホールです。

〈各日数量限定〉

チョコと栗の好相性な組み合わせにカシスの酸味がアクセント。

【ア・ラ・カンパーニュ】

【パン・リゾッタ】地下2階3番地

マロンエトフェ(1個) 540円

〈各日販売予定20点〉

サクサクのデニッシュに、カスタードや栗ペーストをトッピングした秋限定のパン。

※9月25日(水)まで販売

【パン・リゾッタ】

【ポンパドウル】地下2階10番地

マロンパイ(1個) 291円

栗の甘露煮と、熊本県産渋皮和栗の栗餡を包んで焼き上げたパイ。

【ポンパドウル】

【ビスキュイテリエ ブルトンヌ】地下1階9番地

ガトー・ナンテ〈マロン・エ・ショコラ〉(1個) 443円

洋酒香るマロングラッセとマロンクリームが濃厚なショコラ生地と相性抜群。

【ビスキュイテリエ ブルトンヌ】

【ダロワイヨ レ マカロン】地下1階4番地

生マカロン 中山栗(1個) 324円

〈各日販売予定20点〉

愛媛県産中山栗のペーストと中山栗クリームをサンドした生マカロン。

【ダロワイヨ レ マカロン】

【菓匠 花見】地下1階4番地

栗白鷺宝(1個) 211円

〈各日数量限定〉

なめらかな栗餡をミルクチョコでコーティングした栗の形をした白鷺宝。

【菓匠 花見】

【金沢和音】地下1階4番地

くり大福(1個)249円

栗を自家製の小豆つぶあんとおもちで包んだ大福。

【金沢和音】

※写真はイメージです。

※8月27日(火)時点の内容です。

※表示価格は「消費税込み」の価格です。

店内の飲食スペースでお召しあがり(イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

