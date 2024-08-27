東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

日銀企業向けサービス価格指数（7月）08:50

結果 2.8%

予想 2.9% 前回 3.1%（3.0%から修正）（前年比)



日銀基調的なインフレ率を捕捉するための指標（7月）14:00

刈り込み平均値 前年比1.8%（前回 2.1%）



【中国】

工業企業利益（7月）10:30

結果 4.1% 前回 3.6%（前年比）



※要人発言やニュース

【日本】

鈴木財務相

引き続き為替が日本経済に与える影響を注視



【カナダ・中国】

カナダ政府は中国電気自動車に対し100%、鉄鋼・アルミニウムに対し25%の関税を課す

電気自動車に対する関税は10月1日に発効。半導体など他の分野に対する関税についても協議

在カナダ中国大使館は中国企業の正当な権利と利益を守るためあらゆる措置を講じると表明



【中国】

1月から7月にかけて中国を訪れた外国人観光客は延べ572万2000人、前年比403%増加

海外からの親戚や友人への訪問数は前年比107.4%増、ビジネス旅行者数は前年比81.5%増

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