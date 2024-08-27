【台風10号】JR九州 28日大分県内の運行計画（27日午後1時45分時点）
台風10号接近に伴い、JR九州は28日（水）の運転計画を発表しました。
大分県内については以下の通りです。
28日大分県内の運行計画（27日午後1時45分時点）
◆ソニック 博多～大分・佐伯
通常通り運転
◆にちりん・にちりんシーガイア 大分～南宮崎・宮崎空港
にちりん1号～4号、6号のみ運転
にちりんシーガイア5号は運転
◆九州横断特急 熊本～大分・別府
全列車運休
◆ゆふ 博多～大分・別府
ゆふ1号、2号のみ運転
◆３６ぷらす３ 宮崎～大分
31日は運休
◆ゆふいんの森 博多～由布院
ゆふいんの森1号、2号のみ運転
◆あそぼーい！ 熊本～別府
全列車運休
◆日豊本線
〇小倉～大分
通常通り運転
〇大分～幸崎
19時頃から本数を減らして運転 29日始発から運転見合わせの可能性あり
〇幸崎～佐伯
19時頃から終日運転見合わせ 29日始発から終日運転見合わせ
〇佐伯～延岡
12時頃から終日運転見合わせ 29日始発から終日運転見合わせ
◆久大本線
〇久留米～日田
通常通り運転
〇日田～向之原
12時頃から終日運転見合わせ 29日始発から終日運転見合わせ
〇向之原～大分
12時頃から本数を減らして運転 29日始発から運転見合わせの可能性あり
◆豊肥本線
〇宮地～中判田
12時頃から終日運転見合わせ 29日始発から終日運転見合わせ
〇中判田～大分
12時頃から本数を減らして運転 29日始発から運転見合わせの可能性あり
※最新の運行状況はJR九州Webサイトでご確認ください。