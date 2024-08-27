°ËÆ£Íö¡¡ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¡¡¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º3¿Í¤Î´Ø·¸À¡Öº£¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ä¡×
¡¡¸µ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ç½÷Í¥¤Î°ËÆ£Íö¡Ê69¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎTOKYO¡¡FM¡ÖºäËÜÈþ±«¤Î¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºòÇ¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ÎËÜÅö¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï72Ç¯¤ËNHK¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ£Â¼Èþ¼ù¤µ¤ó¡¢ÅÄÃæ¹¥»Ò¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ò·ëÀ®¡£Íâ73Ç¯¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ËÌ´Ãæ¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¡Ö½Õ°ìÈÖ¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¡¢78Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä²ò»¶¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºòÇ¯¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤È¤Ê¤ë9·î1Æü¤Ë5ËçÁÈCD¡ÖThe Platinum Collection¡Á50th Anniversary¡Á¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡¡µÇ°CD¤Ç¤Ï¡¢Æ£Â¼¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤â´Þ¤á¤Æ2¿Í¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¶Ê¤Ï¤É¤ì¤À¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é·è¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¼«Ê¬¤Î³Ú¶Ê¤ò²þ¤á¤Æ¡ÊÊ¹¤¯¤³¤È¡Ë¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Ï1²ó¤µ¤é¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¹þ¤à¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿Èþ¼ù¤µ¤ó¤È¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ë¤Ï¤¤¤¤³Ú¶Ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹¥¤¤Ê¶Ê¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎºäËÜÈþ±«¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê3¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÄ¾µå¤Ç¼ÁÌä¡£°ËÆ£¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢º£¤â¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥¤¥ä¤Ê¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤ë¤È¤«¡¢¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤Ç»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²ò»¶Á°¤Î¼ã¤¤¤È¤¤¬°ìÈÖ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤ì¤«¤é¹Ô¤¯Àè¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÇº¤ó¤À»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°ËÆ£¡£¡Ö¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÇÈÉ÷¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÎ©¤¿¤º¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤¤È¤¤¬°ìÈÖ¡¢»×¤¤Çº¤ó¤À¤ê¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿Êý¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤ÎÊý¡¹¤âËÜÅö¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤¢¡Á¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤òº£Æü¤Ï¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£