楽曲の制作やプロデュースも！エピカ「“DJ RYOW 『DRIVE MY DREAMS』Release Tour 2024”」

SEQUENCEが運営するナイトクラブ「エピカ」は、2024年8月30日(金)に“DJ RYOW 『DRIVE MY DREAMS』Release Tour 2024”を開催します。

◇SPECIAL GUEST DJ:DJ RYOW

◇DJ:DJ KOYA, DJ TASK, DJ 244, DJ COHEY

日程:2024年8月30日 金曜日

時間:OPEN 21:00/CLOSED 06:00

場所:epica OKINAWA

ニューヨークの夜のストリートをバックに、黒い「テスラ Model Y」のドライビングシートでステアリングを握る。

そんな場面を切り取ったアートワークが目を惹く、DJ RYOWによる14枚目のリーダーアルバム『DRIVE MY DREAMS』は、ヒップホップに対する“今”の彼のスタンスや思いが色濃く投影された作品だ。

現場でのDJプレイに加えて、楽曲の制作やプロデュースもハードにこなす彼らしく、前作『I Have a Dream.』からおよそ1年という短いスパンで届けられた今回の新作。

今作に参加したフィーチャリングアーティストは、地元・名古屋の重鎮からシーンの話題をさらう若手まで、相変わらずバラエティに富む。

その顔ぶれはすなわち、25年超のキャリアを持つベテランに対する信頼度の高さを物語っているわけだが、一方でDJ RYOWが今作に至る「影響」を受けた面々でもあるのだろう。

アーティストの“今”を切り取ったのがアルバムというフォーマットであるがゆえ、DJ RYOW自身のそんなスタンスも今回のアルバムには確かに反映されている。

<DJ RYOW プロフィール>

名古屋を拠点に活動するヒップホップDJ/プロデューサー。

岐阜県大垣市出身。

M.O.S.A.D.率いるBALLERSの一員として本格スタートさせ、現在は国内ヒップホップの重要なポジションを担っている。

25年以上のキャリアで培った確かな選曲センスとミックススキルには定評があり、国内はもとより本場・アメリカを含む海外でのDJプレイも幾度となく経験した。

またライフワークとして、数多くのDJミックス作品を発表。

DJ MISTER CEE、DJ ENVY、DJ GREEN LANTERNらアメリカのトップDJとの共作ミックスも手掛けたほか、FRED THE GODSUN、OG MACOとのコラボ曲も発表するなど、海外勢との交流も深い。

そんなキャリアの過程では、在名ラジオステーションのレギュラーDJミックスコーナーや、大規模ダンスミュージックフェスにも多数出演。

5度の日本武道館公演を成功させたAK-69のライブDJを務めていることからも分かるように、DJとしての信頼度の高さは圧倒的だ。

プロデューサーとしては、これまでもさまざまなアーティストの楽曲で辣腕を振るってきたが、プロダクションチームSpace Dust Clubを結成して以来その動きはさらに活発化。

2020年には地元・中日ドラゴンズのサウンドを手がけたほか、2022年には初のインストアルバム「THE BEAT TAPE」も発表。

活動の集大成とも言える自身名義のリーダーアルバムは、2005年の「PROJECT DREAMS」から2024年の「DRIVE MY DREAMS」まで、実に14枚ものリリースを数えるに至っている。

□EPICA DIRECTOR / RESIDENT DJ□

< DIRECTOR / DJ TASK プロフィール>

『沖縄県出身。

米軍基地に囲まれたアメリカ文化の影響が強い土地柄で育ち、自然と洋楽に興味を持ち始めDJへの道を目指し、2002年より本格的にDJ活動を開始。

その後、県内外の様々なクラブやイベント等で日本人から外国人までを相手にHIP HOP中心のオープンフォーマットスタイルでプレイの幅を広げ人気を確実なものとした。

2015年よりepicaのレジデントとして拠点をおき、CEOの高田一司氏プロデュースの元で、DJ LEADやDJ DANBOと共に日本一のHIP HOPクラブへと提唱してきた。

・DJ TASK

【epica OKINAWA】

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 6:00AM (週末/WEEKEND)

9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)

◯SNS Follower

女性入場無料 & 3ドリンク

(イベント時は適用外になる場合があります。)

※18歳から入場可能

■VIP予約/お問い合わせ■

TEL:098-917-0729 (21:00〜)

070-3851-9056 (13:00〜)

