´ØÏÆÅ¾Íî¤Îµ®·Ê¾¡¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤«¤é»É·ã¡ÖÁêËÐ¤ÏÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹Â¿¤¤¡×¡¡º£¾ì½ê£±£°¾¡¤ÇÂç´ØÉüµ¢
¡¡Âç´Ø¤«¤é´ÙÍî¤·¡¢ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡Ê£¹·î£¸Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¤Ï´ØÏÆ¤È¤·¤ÆÎ×¤àµ®·Ê¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÎÏ»Î²ñ¸å¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡£¹ÅÙÌÜ¤Î¥«¥ÉÈÖ¤Ç·Þ¤¨¤¿£··î¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç£µ¾¡£±£°ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÂç´Ø´ÙÍî¤¬·èÄê¡£´ØÏÆ¤Ë¹ß²¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÂç´Ø¤«¤éÈÖÉÕ¤ò²¼¤²¤¿£²£°£±£¹Ç¯½©¾ì½ê°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¯Ì³¤á¤¿´ÇÈÄÎÏ»Î¤ÎºÂ¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¤¬¡ÖÈÖÉÕ¤¬Á´¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡£Íî¤Á¹þ¤à¤â²¿¤â¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤±¤ì¤ÐÍî¤Á¤ë¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡£¡Ø¤ªÁ°¡¢¤¤¤¤Ê¤êÍî¤Á¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·ë²Ì¤¬Á´¤Æ¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤Ç£±£°¾¡¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢£±¾ì½ê¤Ç¤ÎÂç´ØÊÖ¤êºé¤¤¬¤«¤Ê¤¦¡£¾¡Éé¤Î£±£µÆü´Ö¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖËè¾ì½ê¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤Ëº£¾ì½ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¡¢¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¾ì½ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Á´ÎÏ¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²Æ½ä¶È¤ÏÁ´µÙ¡££¸·î¤ÏËýÀÅª¤ÊÄË¤ß¤òÊú¤¨¤ë¼ó¤Ê¤É¡¢¼«¤é¤ÎÂÎ¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¼£¤¹¤³¤È¤È¡¢ÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÈ¿ÈæÎã¤¹¤ë¡£¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¼£¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Æü¡¹¡¢Ä«¤Ëµ¯¤¤ÆÄ´»Ò¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¾õÂÖ¤ò¡¢º£Æü¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¤«¡¢º£Æü¤Ï¤³¤¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò·è¤á¤Ê¤¬¤éËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤¤ÂÎ¡¢¾×·â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÂÎºî¤ê¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÄËë¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤«¤é¤â»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ÀÆ»¤È¤«¡¢°ìÂÐ°ì¤ÇÀï¤¦¶¥µ»¤¬¼«Ê¬¤Ï¹¥¤¤À¤«¤é¡Ê¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£¸ÞÎØ¤Ï£´Ç¯¤Ë£±²ó¡£¤½¤ì¤ÇÁ´¤Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤ÁÁêËÐ³¦¤Ï¡Ê¼¡¤Î¾ì½ê¤Þ¤Ç¤Î¡Ë¥¹¥Ñ¥ó¤¬Áá¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢ÈÔ²ó¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Èæ³ÓÅª²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î»ëÅÀ¤òÈäÏª¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸ÞÎØ¤ò¸«¤¿¤é¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¦¤·¡¢ËÍ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÎÏ»ÎÁ´°÷¤¬¤¤¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¤é¤È½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½©¤ÎÅÚÉ¶¤Ë¸þ¤±¡Ö¾ì½ê¤Þ¤Ç£²½µ´ÖÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¢¤È¤Ï¤¤¤«¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¾ì½ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¡£Àè¤Ë·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ï¤â¤¦¸å¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬»×¤¦¤¤¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬ÇòÀ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¤ò¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£