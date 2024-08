ドリコムが、2025年春よりスマートフォン向けリアルライフ宝探しゲーム『Disney STEP(ディズニー ステップ)』をリリース!

街に隠されたディズニー作品をモチーフにした宝物「トレジャー」を探して、コレクションしていくリアルライフ宝探しゲームです☆

ドリコム リアルライフ宝探しゲーム『Disney STEP(ディズニー ステップ)』

配信時期:2025年春(予定)

ジャンル:リアルライフ宝探しゲーム

対応OS:iOS/Android

ドリコムが、位置情報機能を活用したスマートフォン向けのゲームアプリとして、リアルライフ宝探しゲーム『Disney STEP(ディズニー ステップ)』をリリース!

いつも暮らしている街が宝探しの舞台へと変わり、ゲーム内に登場する「ミッキーマウス」たちと一緒に宝探しを楽しめます。

プレイヤーは街に隠されたディズニー作品をモチーフにした宝物「トレジャー」を探して、コレクションしていきます。

ゲーム内のさまざまな場所にディズニー作品をモチーフにした宝物「トレジャー」が点在。

宝箱からは、ディズニー作品に登場する宝物「トレジャー」が出てきます!

ゲーム内には宝探しを楽しんでいる

「ミッキーマウス」たちも登場。

「ミッキーマウス」たちの探し物を手伝うことで

プレゼントをもらえることもあります!

さらに宝箱には『シンデレラ』や『美女と野獣』『アラジン』などのディズニーを代表する名作からさまざまなトレジャーが入っているのも魅力。

それぞれのシリーズをコンプリートすると何かが起こるかもしれません。

宝物を探すのは自分自身。

お気に入りのウェアを着て、宝探しに出発することができます。

先行体験(βテスト)のプレイヤー募集

募集期間 :2024年8月27日(火)10:00〜9月17日(火)23:59

募集ページ:https://step-official.jp/cbt/

『Disney STEP(ディズニー ステップ)』をいち早くプレイすることができる先行体験(βテスト)に10,000名のプレイヤーを募集。

2025年春の配信に向けて、より魅力的なゲームの開発に協力してくれるプレイヤーの方々を募集します。

先行体験(βテスト)を希望の方は、公式サイトの募集ページ内にある応募フォームより応募ください。

先行体験“応募”キャンペーンについて

応募期間 :2024年8月27日(火)10:00〜 9月17日(火)23:59

賞品/当選人数 :Amazonギフトカード10,000円分/10名

先行体験(βテスト)応募ページURL :https://step-official.jp/cbt/

『Disney STEP(ディズニー ステップ)』公式サイトより先行体験(βテスト)に応募された方を対象に、プレゼントキャンペーンを実施。

抽選で10名の方にAmazonギフト券1万円分が当たります。

※詳細は先行体験(βテスト)応募ページ、公式Xアカウントにて確認ください

※応募に際し、Xのアカウントが必要となります

※当選者にはXのDM(ダイレクトメッセージ)を通じてコードナンバーが配布されます

街に隠されたディズニー作品をモチーフにした宝物「トレジャー」を探して、コレクションしていくスマートフォン向けリアルライフ宝探しゲーム。

ドリコムより2025年春にリリースが予定されている、リアルライフ宝探しゲーム『Disney STEP(ディズニー ステップ)』の紹介でした☆

