銀座の「モダン割烹 心都」が江戸前鮨×フレンチの新感覚コースをMakuakeで先行販売



幸の羽が運営する割烹料理店「モダン割烹 心都(モダンカッポウ コト)」は、8月21日(木)〜11月17日(日)22:00の期間、Makuakeにてコース券(食事券)の応援購入プロジェクトを実施している。

同プロジェクトでは、「江戸前鮨×本格フレンチ」の新感覚コースを特別価格で用意。また、Makuake限定コースも用意した。

割烹・アラカルトを中心とした「モダン割烹 心都」

[caption id="attachment_1196122" align="aligncenter" width="600"]和の趣を感じるカウンター[/caption]

「モダン割烹 心都」は、懐石・コース料理を中心とした「銀座 幸の羽」が、割烹・アラカルトメニューを中心とした店・ブランドとして、同じ敷地内(同フロア内)で2023年にオープンした。

[caption id="attachment_1196123" align="aligncenter" width="600"]モダンなインテリアの個室[/caption]

[caption id="attachment_1196125" align="aligncenter" width="600"]最大14名まで対応の個室[/caption]

和の趣を感じるカウンターのほか、モダンなインテリアの個室、最大14名まで対応の個室を備えている。

[caption id="attachment_1196117" align="aligncenter" width="600"]本格的なフレンチオードブル[/caption]

[caption id="attachment_1196119" align="aligncenter" width="600"]握り 鮪赤身 芽葱 厚焼玉子[/caption]

同店では、日本の「京都」や「江戸」と、フランス「パリ」といった“古都”にルーツを持つ和食とフレンチの融合をコンセプトに、近代的なエッセンスを取り入れた料理を提供している。

[caption id="attachment_1196120" align="aligncenter" width="600"]小さな玉手箱 鮑 生雲丹 いくら[/caption]

[caption id="attachment_1196118" align="aligncenter" width="600"]近江牛のロースト[/caption]

日本各地で獲れる厳選した海鮮や、こだわりの近江牛を、和とフレンチにアレンジし、それぞれの料理に合う選びぬかれたワイン・日本酒などとのマリアージュを楽しめる。

2つのコースを先行販売



今回のプロジェクトでは、江戸文化にルーツを持つ「江戸前鮨」とフランス文化の中心「フレンチ」を融合した、特別コース「モダン鮨懐石コース」と、和食とフレンチの融合を体験できるMakuake限定「味わい尽くし心都物語コース」を用意した。



「モダン鮨懐石コース」は、超早割で通常価格の約29％OFFとなる20,350円/1人にて販売している。

「味わい尽くし心都物語コース」は、13,310円/1人で販売中だ。

同プロジェクトを通して、「モダン割烹 心都」のコンセプトを多くの人に体験してほしいという思いが込められている。

この機会に、銀座のモダン割烹が贈る「江戸前鮨×本格フレンチ」の新感覚コースを堪能してみては。

Makuake：https://www.makuake.com

プロジェクト名：銀座のモダン割烹が贈る。「江戸前鮨×本格フレンチ」の新感覚コースが新たに誕生！

■モダン割烹 心都

住所：東京都中央区銀座5-5-14 JPR銀座並木通りビル 8F

営業時間：ディナー18:00〜23:00(L.O.21:00) ※営業時間は情勢により変更となる場合がある

定休日：不定休

公式サイト：https://ginza-konoha.com/modern_kappou_koto

(Higuchi)