´ÝµµÀ½ÌÍ¡È·î¸«¥á¥Ë¥å¡¼¡É¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æµí¤¹¤³ø¶Ì¤¦¤É¤ó¡×2024Ç¯¤âÈ¯Çä¡¢¿·ºî¡ÖÁÆÈÔ¤Æù¥Á¡¼¥º³ø¶Ì¤¦¤É¤ó¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä
»¾´ô¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤Ï9·î3Æü¡¢¶Ì»Ò¤ò»È¤Ã¤¿½©¸ÂÄê¤Î¤¦¤É¤ó2¼ïÎà¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æµí¤¹¤³ø¶Ì¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ÉÅ¹(´´ÀþÆ»Ï©±è¤¤)¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¡£¡ÖÁÆÈÔ¤Æù¥Á¡¼¥º³ø¶Ì¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÉÔ²Ä¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¤¹¤²È¡Ö·î¸«¤¹¤¤ä¤µíÐ§¡×È¯Çä¡¢·î¸«¡È¿É»Ý¡É¤¹¤¤ä¤µíÐ§¤â¡ÒºÆÅÐ¾ì¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æµí¤¹¤³ø¶Ì¤¦¤É¤ó(²¹)¡×¡Ó
¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æµí¤¹¤³ø¶Ì¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯¹¥É¾¤À¤È¤¤¤¦´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡£è§¤Ç¤¿¤¢¤È¤Ë¿å¤ÇÄù¤á¤Ê¤¤¡Ö³øÈ´¤ÌÍ¡×¤Ë¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é³ä¤ê²¼¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ëµíÆù¡¢À¸¶Ì»Ò¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÍ¤¬Ç®¤¤¤¦¤Á¤Ë¤è¤¯¤«¤º®¤¼¤ë¤È¶Ì»Ò¤Ë¾¯¤·²Ð¤¬Æþ¤ê¡¢È¾½Ï¤Î¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¶Ì»Ò¤ÈÌÍ¤¬¤è¤¯Íí¤à¤È¤¤¤¦¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï10·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï¡¢ÊÂ840±ß¡¢Âç1,000±ß¡¢ÆÀ1,160±ß(³ÆÀÇ¹þ)¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æµí¤¹¤³ø¶Ì¤¦¤É¤ó¡×
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¥Ô¥¶¥Ï¥Ã¥È¤Î¡È¤ª·î¸«¡É¡¢2¼ïÎà¤Î¡È·î¸«¥Ô¥¶¡É¡Ö·î¸«¥Þ¥è¥Á¥¡×¡Ö·î¸«¥×¥ë¥³¥®¡×¤òÈÎÇä
´ÝµµÀ½ÌÍ¡Ö¾Æ¤¤¿¤Æµí¤¹¤³ø¶Ì¤¦¤É¤ó¡×¥¤¥á¡¼¥¸¡Ò´°Á´¿·ºî¡ÖÁÆÈÔ¤Æù¥Á¡¼¥º³ø¶Ì¤¦¤É¤ó(²¹)¡×¡Ó
¡ÖÁÆÈÔ¤Æù¥Á¡¼¥º³ø¶Ì¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢º£²ó½éÅÐ¾ì¤Î¿·ºî¥á¥Ë¥å¡¼¡£³øÈ´¤ÌÍ¤Ë¡¢¹ç·×5¤Ä¤Î¶ñºà¤ä¥½¡¼¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡£¥«¥ë¥Ü¥Ê¡¼¥é¥½¡¼¥¹¤äÁÆÈÔ¤Æù¡¢ÏÂÉ÷»ÅÎ©¤Æ¤ÎÆÃÀ½¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¡¢¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¡¢Íñ²«¤ò»ÈÍÑ¡£¥Á¡¼¥º¤äÍñ²«¤Ê¤É¤Î¥³¥¯¤Ë¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¹á¤ê¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï10·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï¡¢ÊÂ790±ß¡¢Âç950±ß¡¢ÆÀ1,110±ß(³ÆÀÇ¹þ)¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¡ÖÁÆÈÔ¤Æù¥Á¡¼¥º³ø¶Ì¤¦¤É¤ó¡×
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ÛKFC¡È¤È¤í¡Á¤ê·î¸«¡É2024Ç¯¡¢¿·ÅÐ¾ì¡Ö¤È¤í¡Á¤ê·î¸«ÏÂÉ÷¥Á¥¥ó¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¶ñÂô»³¥¿¥ë¥¿¥ë¡×¡Ö¤ª¤â¤Á¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î·î¸«¥Ñ¥¤¡×¤Ê¤É
´ÝµµÀ½ÌÍ¡ÖÁÆÈÔ¤Æù¥Á¡¼¥º³ø¶Ì¤¦¤É¤ó¡×¥¤¥á¡¼¥¸
¢¡´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ç¡Ö¤ª·î¡ÈÌ£¡É(¤Ä¤¤ß)¡×¤ò
ÆüËÜ¤Î·î¸«Ê¸²½¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤ËÃæ¹ñ¤«¤éÅÏÍè¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï¹¤¯È¯Å¸¤·¡¢¤¿¤À·î¤òÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ý³Ï¤Ø¤Îµ§¤ê¤ä´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿·î¸«ÃÄ»Ò¤Ê¤É¤Î¤ª¶¡¤¨Êª¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¹¬Ê¡¤ä·ò¹¯¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª·î¸«Ê¸²½¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¤Ä¤Ä¡¢·î¤òÄ¯¤á¤Æ³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤ª·î¸«¤Îµ¨Àá¤Ë¤«¤é¤á¤Æ¤¦¤Þ¤¤¤ª·î¡ÈÌ£¡É¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´ÝµµÀ½ÌÍ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È