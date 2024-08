東京ソラマチに、サンエックスが展開する「すみっコぐらし」の新キャラクター「えびてんのしっぽ」にフォーカスしたテーマカフェがオープン!

「天使なえびてんアイドル」テーマにした「すみっコぐらしカフェ〜天使なえびてんアイドル〜」が期間限定で開催されます☆

BOX cafe&space 東京ソラマチ店「すみっコぐらしカフェ〜天使なえびてんアイドル〜」

開催期間:2024年9月20日(金)〜11月4日(月・祝)

開催場所:BOX cafe&space 東京ソラマチ店

所在地:東京都墨田区押上1丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地

カフェサイトオープン:2024年8月27日(火)12:00

予約受付スケジュール:

【スマホゲーム「すみっコぐらし 農園つくるんです」アプリユーザー先行受付】受付期間:2024年8月27日(火)13:00〜9月1日(日)23:59【一般受付】受付期間:2024年9月6日(金)13:00〜

※いずれも先着受付になります

予約金:715円(税込)※予約特典付き

※1申込につき、4席まで予約可

サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」の新キャラクターとして誕生した、話題沸騰中のキャラクター「えびてんのしっぽ」

そんな「えびてんのしっぽ」にフォーカスした「すみっコぐらしカフェ〜天使なえびてんアイドル〜」が、BOX cafe&space 東京ソラマチ店に期間限定でオープンします!

フードメニューとして登場するのは、かわいい「すみっコ」たちがのったカレーライスプレート、「えびてんのしっぽ」のうちわを表現したオムライス、「えびふらいのしっぽ」と「えびてんのしっぽ」のサンドイッチです。

ほかにもステージ上で踊るかわいい「えびふらいのしっぽ」と「えびてんのしっぽ」をイメージしたパフェや、ペンライトに見立てたチュロスがかわいい「すみっコ」たちのミニアイスなどのデザートもラインナップ。

キャラクターやキャラクターカラーをイメージしたドリンクなどSNS映えするかわいく楽しいメニューが用意されます。

そのほか、カフェオリジナルグッズや特典なども登場する「すみっコぐらし」ファン必見のカフェです☆

事前予約者限定カフェ利用特典:オリジナルA5クリアファイル

事前予約された方限定のカフェ利用特典として「オリジナルA5クリアファイル」をプレゼント。

事前予約を利用し、メニューを注文することで全4種の中から1枚がランダムでプレゼントされます。

天使なアイドルすみっコカレーライス

価格:1,590円(税込)

とってもかわいい「すみっコ」たちがのったカレーライスプレート。

ピリっとした辛味のあるカボチャ風味のカレーをかけ、まわりの野菜と一緒に味わうことができるメニューです。

すみっコたちのおうえんオムライス

価格:1,690円(税込)

「えびてんのしっぽ」のうちわを表現したオムライス。

オムライスの上にはチーズホワイトソースがかかっています。

えびきゅん♡サンド

価格:1,590円(税込)

かわいさアイドル級な「えびふらいのしっぽ」と「えびてんのしっぽ」のサンドイッチ。

「えびふらいのしっぽ」にはマッシュポテトとミートボール、「えびてんのしっぽ」にはマッシュポテトとスクランブルエッグが挟んであります。

めざせアイドル!パフェ

価格:1,290円(税込)

ステージ上で踊るかわいい「えびふらいのしっぽ」と「えびてんのしっぽ」をイメージしたパフェ。

ミルクプリンや白桃などが入ったラブリーなパフェです。

「えびふらいのしっぽ」と「えびてんのしっぽ」柄のチャーム付きスプーンを添えて提供されます。

※スプーンの持ち帰りはできません。追加料金で購入可能です

すみっコのペンライトアイス

価格:990円(税込)

キャラクター・フレーバー:

しろくま・レモンシャーベットぺんぎん?・抹茶アイスとんかつ・キャラメルアイスねこ・バニラアイスとかげ・ブルーソルトアイス

ペンライトに見立てたチュロスがかわいい「すみっコ」たちのミニアイス。

好きな「すみっコ」たちのアイスを選ぶことができ、選んだキャラクターと同じ絵柄のチャーム付きスプーンを添えて提供されます。

※スプーンの持ち帰りはできません。追加料金で購入可能です

すみっコのアイドルドリンク

価格:890円(税込)

キャラクター・フレーバー:しろくま・ピーチ風味ぺんぎん?・メロン風味とんかつ・パッションフルーツ、マンゴー風味ねこ・巨峰風味とかげ・ライチ、ブルーハワイ風味えびふらいのしっぽ&えびてんのしっぽ・青りんご、ザクロ風味

「すみっコ」たちをイメージし、フルーツ風味のドリンクと乳酸菌シロップを組み合わせたカラフルなドリンク。

選んだキャラクターのドリンクタグ付きです。

ほっとカフェラテ

価格:890円(税込)

ほっと一息つくのにぴったりな、ホットカフェラテ。

絵柄は2種よりランダムで提供されます。

SIDE DRINK

価格:各790円(税込)

メニュー名:

ホットコーヒーホットティーアイスコーヒーアイスティーコーラオレンジジンジャエール

集合アートのドリンクタグを添えて提供されるサイドドリンク。

カフェメニューとも相性ぴったりです。

※ワンオーダー対象外です

スーベニア:チャーム付きスプーン

種類:全6種

価格:各1,045円(税込)

対象デザート:めざせアイドル!パフェ/すみっコのペンライトアイス

購入制限:対象デザート1品注文につき、各柄3点まで

対象のデザートとセットで購入可能できるチャーム付きスプーン。

「えびふらいのしっぽ」と「えびてんのしっぽ」のペアアートなど全6種類から選べます。

オリジナルグッズ

「すみっコぐらしカフェ〜天使なえびてんアイドル〜」にて販売されるオリジナルグッズ。

カフェのテーマである「天使なえびてんアイドル」のアートが使用されています。

アクリルキーホルダー

種類:ランダム6種

価格:825円(税込)

頭に「えびふらいのしっぽ」や「えびてんのしっぽ」のカチューシャをのせた「すみっコ」たちを描いたアクリルキーホルダー。

全6種類の中からいずれか1種類がランダムで封入されています。

アクリルクリップ

種類:ランダム6種

価格:770円(税込)

天使の羽をあしらったフレームがかわいいアクリルクリップ。

ステーショナリーやバッグなどのデコレーションとして活躍してくれます。

缶ミラー

価格:1,540円(税込)

お出かけ時のマストアイテムでもある缶ミラー。

「えびてんのしっぽ」をおしゃれにコーディネートする「えびふらいのしっぽ」が描かれています。

巾着

価格:1,430円(税込)

半面ずつ異なるアートを使用した巾着。

コスメや小物類を収納するのにぴったりなサイズです。

ミニタオル

価格:1,430円(税込)

アイドルになりきる「えびてんのしっぽ」と「えびふらいのしっぽ」をプリントしたミニタオル。

スポットライトの下でマイクを片手にポーズをとる2人の姿がかわいい☆

コロングラス

価格:1,980円(税込)

シンプルなタッチで描かれた「すみっコ」たちをプリントしたコロングラス。

ころんとしたフォルムがかわいいドリンクウェアです。

新キャラクター「えびてんのしっぽ」と「すみっコ」たちにほっこり癒やされながら楽しめるカフェ。

「すみっコぐらしカフェ〜天使なえびてんアイドル〜」は、BOX cafe&space 東京ソラマチ店に2024年9月20日よりオープンです☆

©2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

※画像はイメージです

※カフェメニューに掲載されている撮影用のぬいぐるみは付属しません

