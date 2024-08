横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズでは、秋の味覚を代表するシャインマスカットとマロンを贅沢に使用したスイーツブッフェを、2階ラウンジ「シーウインド」にて2024年9月4日(水)から10月31日(木)までの毎週水曜、木曜に開催!

季節のフルーツや旬の食材を存分に楽しめる、人気の「スイーツパレード」です。

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「Sweets Parade ~シャインマスカット&マロン~」

期間:2024年9月4日(水)〜10月31日(木)毎週水・木開催

時間:水曜日:18:00〜21:00(20:30 L.O.)※2時間30分制(18:00入店は20:00 L.O.)

木曜日:18:30〜21:00(20:30 L.O.)

場所:ラウンジ「シーウインド」/2F

料金:1名7,000円 お子様(4歳以上の未就学児 3,500円)

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズでは、秋の味覚を代表するシャインマスカットとマロンを贅沢に使用したスイーツブッフェを、2階ラウンジ「シーウインド」にて開催します。

宝石のようにきらめくシャインマスカットと、秋の主役 マロンを贅沢に使用した、旬の味覚が彩る12種類の秋スイーツをオーダーブッフェスタイルで楽しめます☆

スペシャルスイーツ/モンブランパフェ

スペシャルスイーツは「モンブランパフェ」

チョコレート飾りが美しい和栗のパフェです☆

洋梨のジュレとカシスムースのハーモニーと、たっぷり絞った和栗のモンブランクリームに忍ばせた和三盆アイスクリームが驚きを添えます。

スイーツ

マロンシュークリームシャインマスカットショートケーキマロンクランブルタルト

「マロンシュークリーム」は香ばしい皮とクリーム、マロンが絶品。

「シャインマスカットショートケーキ」は濃厚ながら軽やかなクレームシャンティとふわふわのジェノワーズが絶妙に調和しています。

「マロンクランブルタルト」はほろほろとした食感が魅力です☆

生どら焼き洋梨のムースケーキニューヨークチーズケーキ抹茶のムース

このほかにも洋梨を使った秋らしいスイーツや、

杏仁パンナコッタトライフルシャインマスカットシャンパンジュレ

みずみずしいシャインマスカットの口当たりが爽やな「シャインマスカットシャンパンジュレ」などがラインナップされています。

ガトーショコラ&チョコレートクリームマロンパンナコッタ&ジュレショコラ

12種類のスイーツを、オーダーブッフェで好きなだけ楽しめます!

ライトミール

かぼちゃとサツマイモのサラダホットサンドビーフシチュー花咲ガニの味噌汁栗ご飯フルーツ盛り合わせマロンデニッシュソーセージパン

ライトミールでは秋の味覚「栗ご飯」や、蟹の出汁が香る「花咲ガニの味噌汁」を2024年も楽しめます!

サクサクとした「マロンデニッシュ」も登場し、秋の宵を彩ります。

ドリンク

コーヒー(HOT・ICE)紅茶(HOT・ICE)デトックスウォーターオレンジジュースワイン(赤・白)フルーツスパークリングワイン

旬のスイーツやライトミールと合わせてコーヒーや紅茶・ワインを楽しみながら、ゆったりとした秋の夜長を過ごせます。

スイーツとライトミールを好きなだけ楽しめるオーダーブッフェ。

秋の味覚を代表する「シャインマスカットとマロンを贅沢に使用したスイーツブッフェ」は2024年9月4日(水)から10月31日(木)までの毎週水曜、木曜、横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ、2階ラウンジ「シーウインド」にて開催されます!

※記載の料金には、サービス料(15%)と税金が含まれます。

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります。

※写真はイメージです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 12種類の秋スイーツオーダーブッフェ!横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「Sweets Parade ~シャインマスカット&マロン~」 appeared first on Dtimes.