横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズでは「アフタヌーンティーセット 〜シャインマスカット&マロン〜」を2024年9月1日(日)から10月31日(木)までの期間限定で開催!

旬のシャインマスカットとマロンがテーマになった、秋の味覚を楽しめるアフタヌーンティーセットです☆

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ「アフタヌーンティーセット 〜シャインマスカット&マロン〜」

期間:2024年9月1日(日)〜10月31日(木) 12:00〜

価格:1名 6,200円

場所:ラウンジ「シーウインド」/2F

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズで人気のアフタヌーンティー。

今回は旬のシャインマスカットとマロンがテーマ!

20種類から選べるお好みの飲み物と一緒に楽しめます。

スイーツ

シャインマスカットのヴェリーヌ2種の栗を使用したマロンタルトレモンとホワイトチョコレートムースマロンのパンナコッタシャインマスカットのジュレ

1段目には見た目も美しいスイーツが5種類。

グラスデザートの層や美しい断面も魅力です。

スコーン

プレーンスコーン紅茶とりんごのスコーン

2段目には焼きたてスコーン2種がのっています。

3種のコンディメントでいただきます。

セイボリー

サンドイッチ2種(ハムと野菜・ツナ)三種のキノコキッシュカジキのスイートチリソース

3段目には充実のセイボリーが楽しめます。

20種類から選べるドリンクと一緒に秋のゆったりとしたひとときが楽しめます。

※記載の料金には、サービス料(15%)と税金が含まれます。

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合があります。

※写真はイメージです。

