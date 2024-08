インテリア雑貨およびライフスタイル商品の企画、開発、販売を⾏うBRUNOは、⼤⼈を愉しむライフスタイルブランド「BRUNO(ブルーノ)」より、ポケモンキッチンアイテム第2弾を発売した。BRUNO直営店舗、直営ECサイトにて現在予約受付中、9月6日に一般発売を開始する。ポケモンキッチンアイテム第2弾今回発売されるのは、ポケモンがデザインされたホットサンドが焼ける「ポケモンホットサンドメーカー シングル」「ポケモンホットサンドメーカー ダブル」と、ポケモンたちのミニパンケーキが焼ける「ポケモン コンパクトホットプレート用パンケーキプレート」の3種類。

ホットサンドメーカーは、食パンをそのままのせられる大きめのプレートなので、耳までおいしく食べることができる。また、タイマーをセットして待つだけなので、忙しい朝でも焼きすぎる心配がない。耳までカリッと焼ける大きめサイズタイマー式で忙しい朝もOK!本体は縦置きできて、電源コードが脚に巻きつけられるのでスッキリ収納。プレートは本体から外して丸洗い可能だ。シンプルで使いやすいデザインシングルサイズ 「レッド/ヒトカゲ」シングルサイズ 「ブルー/ゼニガメ」シングルサイズ 「グリーン/フシギダネ」「ポケモン ホットサンドメーカー シングル」の価格は8,800円。サイズ・重量は、W135×H96×D246[mm]・約1.4kg(プレート含む)。電源はAC100V。材質は本体:フェノール樹脂/スチール、プレート:アルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工)。定格消費電力は550W。コード長は1.1m。ポケモンホットサンドメーカー ダブルサイズ 「イエロー」「ポケモン コンパクトホットプレート用パンケーキプレート」は、「BRUNOコンパクトホットプレート」にセットして使えるポケモンたちがデザインされたパンケーキプレート。ポケモンたちが描かれたパンケーキを作ることができる。ポケモン コンパクトホットプレート用パンケーキプレート「ポケモン コンパクトホットプレート用 パンケーキプレート」の価格は4,180円。商品サイズ・重量はW300×H33×D204[mm]・680g。材質はアルミニウム合金(内面ふっ素樹脂塗膜加工)。(c)Pokémon. (c)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.TM, and character names are trademarks of Nintendo.