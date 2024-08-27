¡ÚÂæÉ÷10¹æ27ÆüÀµ¸á¸½ºß¡Û28Æü¤ËÃæ¿´µ¤°µ935¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®70Ã¤Þ¤ÇÀªÎÏ¶¯¤á¶å½£¤Ø
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï27Æü¸á¸å0»þ45Ê¬¡¢ÂæÉ÷¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÆüÀµ¸á¤Î¼Â¶·¤ÇÂæÉ÷10¹æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ç¼¯»ùÅç¸©±âÈþ»Ô¤ÎÅìÌó110¤Î³¤¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢À¾ËÌÀ¾¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ãæ¿´µ¤°µ950¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®45¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®60¡¢É÷Â®25°Ê¾å¤ÎË½É÷°è¤ÏÁ´°è95¡¢É÷Â®15°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è¤ÏËÌÅìÂ¦330¡¢ÆîÀ¾Â¦220¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂæÉ÷¤Ï¶å½£ÊýÌÌ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¿Ê¤ß¡¢28Æü¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½Êó¤Ç¤ÏÃæ¿´µ¤°µ935¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®70¤Þ¤ÇÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢29Æü¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½Êó¤Ç¤ÏÀªÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤ÆËíºê»Ô¤ÎÀ¾Ìó30¤ËÅþÃ£¡¢30Æü¤Ë¤â¶å½£¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£