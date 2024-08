8月26日 発表

葵木ゴウさんが書き下ろし楽曲提供クリエイターとして参加決定!

セガは、Colorful Paletteと共同開発したAndroid/iOS用ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(プロジェクトセカイ)において、新たな書き下ろし楽曲提供クリエイターとして葵木ゴウさんが参加することや、「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 4th - Unison -」や「コネクトライブ 4th ANNIVERSARY Brilliant Stage」の開催といった新情報を発表した。

葵木ゴウさんは、「Leo/need」の書き下ろし楽曲を制作。今後、リズムゲーム楽曲として追加される予定となっている。

「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 4th - Unison -」開催決定!

「プロジェクトセカイ」のキャラクターたちが出演する3DCGライブ「プロジェクトセカイCOLORFUL LIVE 4th - Unison -」(以下「セカライ4th」)の開催が決定。今回は、ライブテーマである「Unison」に表現される一体感あふれるライブになるという。

「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 4th - Unison -」

また、ファンサービス用カメラの新設や会場モニターを使った演出など、ステージの演出を強化。ユニット全員が活躍する2種のセットリスト、コール&レスポンスで盛り上がれる楽曲が披露される。

来場者全員特典として、昼と夜でベースカラーが異なる「各公演限定仕様」の「ロゴデザインステッカー」に加え、プレミア席の特典として「オリジナルフライトタグ」や「アクリル称号バッジ」、「SONOCAカード」や「オリジナルクリアポーチ」が付く。

「SONOCAカード」は専用のスマートフォンアプリやパソコンを使って音楽をダウンロードできるカードで、裏面のシリアルコードを入力すると、「セカライ4th」で実際に披露される楽曲1曲のライブ音源をダウンロードすることができる。

「セカライ4th」の開催日程は、大阪公演が12月13日から12月15日にインテックス大阪で、東京公演は2025年1月24日から1月26日に幕張メッセにて開催される。

チケットは現在申込み受付中で、アプリ内先行は8月27日の23時59分まで。オフィシャル1次先行は9月11日の23時59分までとなっている。申し込みに関する詳細は、それぞれゲーム内のお知らせ(アプリ内先行)を、「セカライ公式サイト」や公式X(オフィシャル1次先行)をご確認いただきたい。

「セカライ4th」の開催概要

リズムゲーム楽曲に新たな楽曲を追加

新たなリズムゲーム楽曲として、以下の5曲を追加。それぞれ、「レイヤーノート」(作詞・作曲:吉田ヨシユキ)は「一緒に作ろう!第22回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品で、「Unpoison」(作詞・作曲:袖野あらわ)は「セカイノオト vol.1」の収録楽曲となる。

「レイヤーノート」(作詞・作曲:吉田ヨシユキ)

「Unpoison」(作詞・作曲:袖野あらわ)

「ちがう!!!」(作詞・作曲:カルロス袴田(サイゼP))

「スーパーヒーロー」(作詞・作曲:Guiano)

「カルチャ」(作詞・作曲:ツミキ)

「第23回楽曲コンテストプロセカNEXT」採用作品発表!

「一緒に作ろう!第23回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品を発表。「脳天」(作詞・作曲:ムラタシユウ)と「パリィ」(作詞・作曲:宮守文学)に決定した。これらの作品は、今後リズムゲーム楽曲として追加される予定となっている。

「脳天」(作詞・作曲:ムラタシユウ)

「パリィ」(作詞・作曲:宮守文学)

難易度「APPEND」の譜面追加楽曲決定

「いーあるふぁんくらぶ」(作詞・作曲:みきとP)と「Flyer!」(作詞・作曲:Chinozo)に、難易度「APPEND」の譜面が追加される。

難易度「APPEND」の譜面追加楽曲は「いーあるふぁんくらぶ」と「Flyer!」の2曲に決定

新ガチャ「リコレクションフェスティバルガチャ」開催決定

開催期間:8月28日 12時 ~ 9月1日 11時59分

新ガチャ「リコレクションフェスティバルガチャ」を開催。同ガチャは、カラフェス限定メンバー・期間限定メンバーの一部が再登場するほか、★4メンバーの出現率が2倍になる。さらに、ガチャを引くごとに貯まるガチャボーナスに応じて「未獲得メンバー」や「セレクトしたメンバー」を獲得することができる。

新ガチャ「リコレクションフェスティバルガチャ」

「未獲得メンバー」や「セレクトしたメンバー」も獲得可能

「マジカルミライ2024」開催記念キャンペーンを開催

開催期間:8月30日 12時 ~ 9月1日 11時59分

「マジカルミライ2024」の開催を記念し、「マジカルミライ2024ログインキャンペーン」を実施。期間中にログインすると、「ライブボーナスドリンク(大)」×1個と「想いのカケラ」×100個がプレゼントされる。

「マジカルミライ2024ログインキャンペーン」

また、同日より開催される「[マジカルミライ2024]プレミアムプレゼントガチャ」では、たまさんによる描き下ろしデザインの限定衣装と、初音ミク専用ヘアスタイルを入手できる。

「[マジカルミライ2024]プレミアムプレゼントガチャ」

このほか、「マジカルミライ2024」のテーマソング「アンテナ39」(作詞・作曲:柊マグネタイト)が、新たなリズムゲーム楽曲として追加される。

「アンテナ39」(作詞・作曲:柊マグネタイト)

「コネクトライブ 4th ANNIVERSARY Brilliant Stage」開催決定

4周年を記念した「コネクトライブ 4th ANNIVERSARY Brilliant Stage」が10月6日に開催される。同ライブの開催時間は14時と18時の2公演で、5ユニットのキャラクターと、各セカイのバーチャル・シンガーが登場する。

「コネクトライブ 4th ANNIVERSARY Brilliant Stage」

今回も、「アフターイベント ― ALL UNIT GREETING ―」を21時30分から実施予定。「アフターイベント」では、全ユニットのキャラクターたちがレイヤーの眼の前で挨拶するお見送りイベントを体験できる。参加者には、カスタムプロフィールで使えるキャラクターのメッセージ入り銀テープ(全26種類)がプレゼントされる。

全ユニットのキャラクターたちがレイヤーの眼の前で挨拶するお見送りイベント

「コネクトライブ 4th ANNIVERSARY Brilliant Stage」の開催概要

チケットは9月30日から発売予定

