ZEROBASEONE、初のワールドツアーのネタバレも？海外ファンの応援に感激「夜遅くまで練習中」（総合）

ZEROBASEONEが、ヒットメーカーのKENZIEとともに、一段成熟した魅力と甘い清涼さでカムバックした。ZEROBASEONEは26日午後、ソウル龍山(ヨンサン)区ブルースクエア・マスターカードホールにて、4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」の発売記念ショーケースを開催。アナウンサーのチョ・ジョンシクがMCを務めた。「CINEMA PARADISE」は3rdミニアルバム「You had me at HELLO」以降、約3ヶ月ぶりにリリースする新譜だ。激しい競争を経てデビューした彼らであるだけに、運命と永遠、愛などに関する一段成熟したストーリーを心を込めて描き出した。

この日、ジャン・ハオは「デビュー2年目になった僕たちが、タイトル曲『GOOD SO BAD』を通じてビジュアル的にも、音楽的にも一段成長した姿を披露することができそうだ。一生懸命に準備したので、たくさんの関心をお願いしたい」とカムバックの感想を明かした。リーダーのソン・ハンビンも「僕たちがデビューして1年が経ち、いつの間にか4thミニアルバムでカムバックすることになった。立派なアーティストにならないと、と考えている。今回の活動を通じて、皆さんに元気で幸せなエネルギーを届けたい」と意気込んだ。最年長のメンバーのキム・ジウンは「様々な人生というジャンルを生きている僕たちが、またたくさんの人々が厳しい状況、“BAD”に直面することになるとしても、最終的にはハッピーエンドに向かって進んでいる、という応援のメッセージを、僕たちならではの清涼さとエネルギーで歌った」とし「タイトル曲『GOOD SO BAD』を皮切りに、それぞれ違う映画を連想させる7つのトラックが収録されているので、聴く面白さがあると思う」と自信を示した。タイトル曲「GOOD SO BAD」は、「それでも逃さない愛」を彼らならではのポジティブなエネルギーで表現した、エレクトロニックシンセポップジャンルのナンバーだ。特に、グローバルヒットメーカーのKENZIEが作詞および作曲に参加し、スピーディーに変わる世の中で、しっかりと自分の宇宙の中心になった特別な存在へのアンビバレンスを歌詞に込めた。KENZIEとの作業についてキム・ジウンは「幼少時代から憧れていた方だったので、胸がわくわくして幸せだった。レコーディングするときに直接ディレクティングしてもらったけれど、勉強になる時間だった」とし「いただいたアドバイス一つひとつを頭に入れて、後にレコーディングするときにそれを活用しようと思った。また、今より良いアーティストになりたいと思った」と感想を伝えた。ソン・ハンビンも「KENZIEさんとの作業が光栄だったので、会うたびに光栄だと言った。これからも僕たちと良い縁を続けていきたいとも話した。僕は歌と声がぴったりだと絶賛されて、より一生懸命に歌った」とし「彼のアドバイスをメモして、机の前に貼っておくほど意味深い時間だった。レコーディングする間、ずっと幸せだった」と、喜びを示した。タイトル曲のミュージックビデオには、俳優のユ・ジテが出演して注目を集めている。別れに関するシナリオを書く作家のユ・ジテと、絶望的な状況の中でも自分たちだけの結末を作るため孤軍奮闘するZEROBASEONEの物語が描かれる。リッキーは「映画のシーンを連想させる要素がある。それを探してみる面白さがあるのではないかなと思う。例えば、僕は傘をさすシーンを再現した。人気俳優の方々の登場シーンを、僕たちだけの方式で撮影するだけに、インパクトが重要だと考えて楽しく撮影した」と、撮影当時を振り返った。ジャン・ハオは「ユ・ジテ先輩と撮影することになって、光栄だった。撮影現場で一回会って挨拶もした。とても良い経験だった」とし「ミュージックビデオのコンテを見て、状況を理解しようとした。別れた時にはどのような顔をすればいいか悩んだ。最初は大変だったけれど、1人でずっと練習した。僕の顔をよくキャッチしていただいて、すごく嬉しい」とときめきを伝えた。