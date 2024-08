サム・スミス×宇多田ヒカル「ステイ・ウィズ・ミー」について語ったリモート対談動画を公開

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「ぜひあなたとこの曲をいつか歌いたいです!」(サム・スミス)

「何て素敵な!」(宇多田ヒカル)

サム・スミスが宇多田ヒカルをフィーチャーした「ステイ・ウィズ・ミー ~そばにいてほしい feat. 宇多田ヒカル」を8月23日にリリース。これにあわせて、サム・スミスと宇多田ヒカルが行ったリモート対談の日本語字幕付動画が公開された。

このコラボレーションは、2014年にリリースされ、全米で600万セールスを記録し、2010年代で最も売れたデビューアルバムとなり、第57回グラミー賞では4部門を受賞したサム・スミスのデビュー・アルバム『イン・ザ・ロンリー・アワー』の10周年記念として実現したものだ。このアルバムの発売10周年を記念して、新曲や貴重な音源を追加収録した10周年記念盤が8月2日に発売となり、同日、アメリカを代表するミュージシャンであるアリシア・キーズをゲストに迎えた「I’m Not the Only One」が公開された。

それだけにとどまらず、8月9日にはスペインのプリンセス・オブ・ポップと呼ばれるアイタナをフィーチャーした「Like I Can」を、8月16日にはブラジルを代表するシンガーのイザをフィーチャーした「Lay Me Down」を連続でリリース。そして8月23日には、デビューアルバムの代表曲でもあり、全米で1,000万枚を超えるセールスを記録し、グラミー賞最優秀楽曲賞も受賞した「Stay With Me」のコラボ相手として、日本で最も高いセールスを記録し最も影響力のあるアーティストのひとりである宇多田ヒカルを迎え、今回このコラボレーションが公開されることになった。

