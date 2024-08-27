【侍U18】高校日本代表が練習試合 興南の田崎颯士が先発 4番には智弁和歌山の花田悠月【スタメン】
◇侍ジャパンU-18高校日本代表 練習試合 高校日本代表ー関西学生野球連盟選抜（27日、関西圏内グラウンド）
侍ジャパン高校日本代表が練習試合を行っています。
先発は興南高校の田崎颯士投手です。4番には智弁和歌山の花田悠月選手、指名打者には鶴岡東のエース、櫻井椿稀投手が入っています。高校日本代表は9月2日から台湾で行われるアジア選手権に参加します。その前に、28日に大学代表との壮行試合を行う予定です。
【高校日本代表】 【関西学生選抜】
1 (右) 境亮陽（大阪桐蔭） 1 (左) 野間翔一郎（近畿）
2 (二) 高山裕次郎（健大高崎） 2 (遊) 川久保瞭太（同志社）
3 (一) 宇野真仁朗（早稲田実） 3 (右) 白石晃大（近畿）
4 (三) 花田悠月（智弁和歌山） 4 (一) 馬場和輝（関西学院）
5 (遊) 石塚裕惺（花咲徳栄） 5 (指) 岡村匠樹（同志社）
6 (左) 徳丸快晴（大阪桐蔭） 6 (中) 山本陶二（京都）
7 (指) 櫻井椿稀（鶴岡東） 7 (三) 田中陸（立命館）
8 (捕) 熊谷俊乃介（関東第一） 8 (捕) 越川海翔（関西）
9 (中) 濱本遥大（広陵） 9 (二) 小川将信（関西学院）
(投) 田崎颯士（興南） (投) 荒谷紘匡（関西）