野球・U18高校日本代表の練習試合スタメン

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◇侍ジャパンU-18高校日本代表　練習試合　高校日本代表ー関西学生野球連盟選抜（27日、関西圏内グラウンド）

侍ジャパン高校日本代表が練習試合を行っています。

先発は興南高校の田崎颯士投手です。4番には智弁和歌山の花田悠月選手、指名打者には鶴岡東のエース、櫻井椿稀投手が入っています。

高校日本代表は9月2日から台湾で行われるアジア選手権に参加します。その前に、28日に大学代表との壮行試合を行う予定です。

【高校日本代表】　　　　　 　【関西学生選抜】

1 (右) 境亮陽（大阪桐蔭）　　　 1 (左) 野間翔一郎（近畿）

2 (二) 高山裕次郎（健大高崎）　 2 (遊) 川久保瞭太（同志社）

3 (一) 宇野真仁朗（早稲田実）　 3 (右) 白石晃大（近畿）

4 (三) 花田悠月（智弁和歌山）　 4 (一) 馬場和輝（関西学院）

5 (遊) 石塚裕惺（花咲徳栄）　 　5 (指) 岡村匠樹（同志社）

6 (左) 徳丸快晴（大阪桐蔭）　　 6 (中) 山本陶二（京都）

7 (指) 櫻井椿稀（鶴岡東）　　　 7 (三) 田中陸（立命館）

8 (捕) 熊谷俊乃介（関東第一） 　8 (捕) 越川海翔（関西）

9 (中) 濱本遥大（広陵） 　　　　9 (二) 小川将信（関西学院）

　(投) 田崎颯士（興南）　　　　　(投) 荒谷紘匡（関西）　