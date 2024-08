【護縁】8月28日 配信予定料金:無料(一部アイテム課金制)

NCSOFTは8月27日、Android/iOS/PC用ドラマティック縁バトルRPG「護縁」の事前ダウンロードを開始した。8月28日10時よりサービス開始予定で、料金は無料(一部アイテム課金制)。

「護縁」は、PCオンラインゲーム「ブレイドアンドソウル」の世界観とキャラクターを活かしつつ、ゲームの本質である「楽しさ」に焦点をあてた新規IPタイトル。舞台は「ブレイドアンドソウル」の3年前の世界で、「ユキ」の家門再建のために繰り広げられる冒険譚を描く作品となっている。

本日よりGoogle Play ストアやApp Store、NCSOFT独自のPC向けクロスプラットフォーム「PURPLE」にて事前ダウンロードを開始。8月28日10時より日本/韓国/台湾の3地域で正式サービスが開始となる。

【【護縁】シネマティックトレーラー】

