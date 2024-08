【インスタプードル】10月下旬 発売予定価格:2,068円

ジョイパレットは、サプライズトイ「インスタプードル」を10月下旬に発売する。価格は2,068円。

「インスタプードル」は2023年5月より韓国で発売された水を注いで3分待つとヌードルではなく、かわいいプードルたちが浮かび上がってくるサプライズトイ。

容器に水を注ぐとシュワシュワと発砲。そこからプードルのミニチュアを取り出していく。プードル以外にもプードルトイやプレイハウスなども登場する。プードルは全21種類が収録されている。

また、8月29日より開催予定のイベント「東京おもちゃショー2024」のジョイパレットブースにて展示とフォトブースが設置される。

さらに8月31日、9月1日には限定ノベルティが当たるキャンペーンも実施予定。

「キャンペーン」内容詳細

実施日:【パブリックデー】8月31日・9月1日

※【ビジネスデー】での実施は致しません。

ジョイパレットブース内の「インスタプードル」フォトブースにて写真を撮り、その場で「#インスタプードルで遊ぼう」を付けて

Instagramへ投稿してくれた方に、会場限定のノベルティを各日25名ずつ、2日間計50名様に先着にてプレゼント。

【「#キャンペーン」ノベルティ:「インスタプードル」フェイスタオル】

