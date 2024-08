【凄!ホビー用 モデラーズクロス】10月上旬 発売予定価格:1,280円

童友社は、「凄!ホビー用 モデラーズクロス」を10月上旬に発売する。価格は1,280円。

本製品は210mm四方のマイクロファイバークロス48枚入りのパッケージ。ドライでもウェットでも使用でき、作業台の汚れ拭きやパーツの磨きに使える。繊維が細かく柔らかいため素材を傷つけにくいのが特徴としている。

(C)DOYUSHA MODEL CO., LTD. All rights reserved.