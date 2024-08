「ザ・ボーイズ」製作者のエリック・クリプキが、初代ワンダーウーマン役のリンダ・カーターに対して「ザ・ボーイズ」&「スーパーナチュラル」との超豪華クロスオーバーを提案している。

実写ドラマ版「ワンダーウーマン」(1975-1979)でダイアナ・プリンス/ワンダーウーマン役を務め、ガル・ガドット主演『ワンダーウーマン 1984』(2020)にもカメオ出演したリンダ・カーター。2024年11月の米大統領選に出馬する民主党カマラ・ハリス副大統領とその副大統領候補ティム・ウォルズ氏を応援するため、自身ので次のように呼びかけた。

「特別集会のバットシグナルを出します

私たちの権利を守るために集合しましょう

ハリス&ウォルズを支持するギークとオタクへ

最高のスーパーヒーローが必要です

あなたが必要なのです

賛同者は?」

するとクリプキが「賛同します。僕は『スーパーナチュラル』とテレビ版『ザ・ボーイズ』の製作者です」と返信。両作品のメインキャラクターたちの名を挙げて、ワンダーウーマンとのクロスオーバーを提案した。「サム/ディーン/カスティエル/ワンダーウーマン/ホームランダーのクロスオーバーが必要です」。

I’m in. I created & the TV version of . It’s the Sam/Dean/Castiel/Wonder Woman/Homelander cross over we didn’t know we needed.