°ËÆ£½ß»Ë¼ç±é¡Ø»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ù¡¢Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¥¥ã¥¹¥È¤Ë°ËÎéÉ±Æà¡¦Ê¿ß·¹¨¡¹Ï©¡¦ÁáºäÈþ³¤¡¦Çò°æÈþ³¤¡¦³ùÅÄ¤é¤¤¼ù
¡¡°ËÆ£½ß»Ë¤¬¼ç±é¤¹¤ë9·î3Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¡¿Ëè½µ²ÐÍË24»þ30Ê¬¡Ë¤Ë¡¢°ËÎéÉ±Æà¡¢Ê¿ß·¹¨¡¹Ï©¡¢ÁáºäÈþ³¤¡¢Çò°æÈþ³¤¡¢³ùÅÄ¤é¤¤¼ù¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Êª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡ÈÇò¤¤Ä»äÆ»ö·ï¡É¤ÎÅö»ö¼Ô5Ì¾¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ç¥å¥ª¡¦VESPERBELL¤¬¡¢ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK SUN¡Ù¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÌòÊ¿ß·¹¨¡¹Ï©¤ÎÊÑ¿È¥·¡¼¥ó
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥ànote¼çºÅ¤Î¡ÖÁÏºîÂç¾Þ2023¡×¤Ë¤Æ±þÊçÁí¿ôÌó3Ëü4000·ï¤ÎÃæ¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ±ÇÁü²½¾Þ¤È¸÷Ê¸¼ÒÊ¸·ÝÊÔ½¸Éô¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿À±·î¾Ä¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾ºî¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦¿¹ÎÓËãÈþ¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ËÆÍÁ³Åê¹Æ¤·¤¿¡Ö»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¡£Ææ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËãÈþ¤òÃµ¤¹Ãæ¤Ç¡¢»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¥Ö¥í¥°¤ÈË½¤«¤ìÂ³¤±¤ëÈëÌ©¤Î¿ô¡¹¡½¡£ËãÈþ¤ÎÂ¸ÈÝ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦»°ÅçÀµÎ´Ìò¤Ë°ËÆ£½ß»Ë¡¢¾Ã¤¨¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦¿¹ÎÓËãÈþÌò¤Ë»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹±¾¾Í´Î¤¡¢Í×½á¡¢¤«¤¿¤»ÍüÇµ¡¢ËÜµÜÂÙÉ÷¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÊª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡ÈÇò¤¤Ä»äÆ»ö·ï¡É¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¹»À¸»þÂå¤Î¿¹ÎÓËãÈþ¤ÈËãÈþ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¬°ìµó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾Ã¤¨¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦¿¹ÎÓËãÈþ¤Î¹â¹»¡¢Âç³Ø»þÂå¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¿ä¤·¤¬ÉðÆ»´Û¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»à¤Ì¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¿±Ç²è¡Ë¡¢±Ç²è¡ØÆÇÌ¼¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ËÎéÉ±Æà¡£ËãÈþ¤ÎÍ§¿Í¡¦º´¡¹ÌÚ³¨ÈþÌò¤Ë¡¢¡Ø¥³¥¿¥Ä¤¬¤Ê¤¤²È¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ¥¢¡¼¥ä¤ÈËâ½÷¡Ù¤Ç¤Î¼ç¿Í¸øÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿Ê¿ß·¹¨¡¹Ï©¡£
¡¡Ê¡¸¶ÁÕÌò¤Ë¡¢¡Ø¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥»¥Ö¥ó¡¦¥Ç¥¤¥º¡Ù¤Ë¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿ÁáºäÈþ³¤¡£Æ£ÅÄÍ§Íü¹áÌò¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ù¤Ê¤É¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤éÉñÂæ¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤ÎÇò°æÈþ³¤¡£»³ËÜÍ³¼ùÌò¤Ë¡¢WOWOWÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW Ì«¤«¤Ê¤¨¡ØÍîÆü¡Ù¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë³ùÅÄ¤é¤¤¼ù¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼çÂê²Î¤Ë¡È¥¬¥Á²Î·Ï¡É¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ç¥å¥ª¡¦VESPERBELL¤Î¡Ö±©²½¡×¤¬·èÄê¡£ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÊú¤¨¤ë°Ç¡¦ËÜºî¤ÎÉÔµ¤Ì£¤µ¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢½é²óÊüÁ÷Æü¤È¤Ê¤ë9·î3Æü24»þ¤«¤é³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡È»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎºÊ¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆË½Ïª¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÈëÌ©¤Î¿ô¡¹¡£¿¹ÎÓËãÈþ¤Î¾®Àâ¤ÎÀ¤³¦¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉÔ°Â¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Î¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤Î¸«¤É¤³¤í¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷¤Ë¤Æ9·î3Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË24»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£°ËÎéÉ±Æà¡¿¿¹ÎÓËãÈþÌò(¹â¹»¡¦Âç³Ø»þÂå)
¡¡¿¹ÎÓËãÈþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¹â¹»¡¦Âç³ØÀ¸»þÂå¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«µ¿Ìä¤ò½Å¤Í¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ä»£±Æ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶¾ð¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËãÈþ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢¤½¤Î°ì¿´¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ñ³¤¯¤Æ¤É¤³¤«åºÎï¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê5¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¿ß·¹¨¡¹Ï©¡¿º´¡¹ÌÚ³¨ÈþÌò
¡¡º´¡¹ÌÚ³¨ÈþÌò¤ÎÊ¿ß·¹¨¡¹Ï©¤Ç¤¹¡ª¡¡ºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢ÆÉ¤à¼ê¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÄø¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤¬±é¤¸¤ë³¨Èþ¤ÏËãÈþ¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ëÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê³¨Èþ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ç¤¬ËãÈþŽ¥ÁÕŽ¥Í³¼ùŽ¥Í§Íü¹á¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¤½¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡£5¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Þ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»õ¼Ö¤ÎËöÏ©¤ò¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁáºäÈþ³¤¡¿Ê¡¸¶ÁÕÌò
¡¡Ê¡¸¶ÁÕÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢ÁáºäÈþ³¤¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¾å¤Ç¤Ï¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤Ê¹â¹»À¸¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î5¿Í¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÂç¤¤µ¤ËÆ±¤¸¹â¹»À¸¤È¤·¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á5¿Í¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¼«ÂÎ¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ï¤¤¤Ä¤âÆø¤ä¤«¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Çò°æÈþ³¤¡¿Æ£ÅÄÍ§Íü¹á
¡¡½é¤á¤Æ¸¶ºî¤òÇÒÆÉ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢ÁÛÁü¤ò±Û¤¨¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÆÉ¤ß½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢´¶¾ð¤ÎÉ½¸½¤¬Æñ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢ÃúÇ«¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âô»³½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£³ùÅÄ¤é¤¤¼ù¡¿»³ËÜÍ³¼ùÌò
¡¡¤É¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤òÃúÇ«¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î´Î¤È¤Ê¤ë¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬¿µ½Å¤Ç¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Á´¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ»ä¼«¿È¤âº£¤«¤é¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£VESPERBELL¡¦¥è¥ß
¡¡º£²ó¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢»×¤ï¤º±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤ÆÊ¹¤Ä¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÇºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤â¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¹ë²Ú¤ÊºîÉÊ¤Ë¼çÂê²Î¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅ¸³«¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬²Î¤Ã¤¿Ž¢±©²½Ž£¤Î²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡ª
¢£VESPERBELL¡¦¥«¥¹¥«
¡¡¡Ö¼çÂê²Î¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤êÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¸¶ºî¤âËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤âÌ¾¤À¤¿¤ëÌò¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬Â·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¼«¿È¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢VESPERBELL¤Î¡Ö±©²½¡×¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤È¤¯¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK SUN¡Ù¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÌòÊ¿ß·¹¨¡¹Ï©¤ÎÊÑ¿È¥·¡¼¥ó
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥ànote¼çºÅ¤Î¡ÖÁÏºîÂç¾Þ2023¡×¤Ë¤Æ±þÊçÁí¿ôÌó3Ëü4000·ï¤ÎÃæ¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ±ÇÁü²½¾Þ¤È¸÷Ê¸¼ÒÊ¸·ÝÊÔ½¸Éô¾Þ¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¤¿À±·î¾Ä¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾ºî¡£¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦¿¹ÎÓËãÈþ¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ËÆÍÁ³Åê¹Æ¤·¤¿¡Ö»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¡£Ææ¤ò»Ä¤·¤¿¤Þ¤Þ¾ÃÂ©ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿ËãÈþ¤òÃµ¤¹Ãæ¤Ç¡¢»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¥Ö¥í¥°¤ÈË½¤«¤ìÂ³¤±¤ëÈëÌ©¤Î¿ô¡¹¡½¡£ËãÈþ¤ÎÂ¸ÈÝ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©
¡¡¾Ã¤¨¤¿¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ºî²È¡¦¿¹ÎÓËãÈþ¤Î¹â¹»¡¢Âç³Ø»þÂå¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¿ä¤·¤¬ÉðÆ»´Û¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»à¤Ì¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¿±Ç²è¡Ë¡¢±Ç²è¡ØÆÇÌ¼¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤¹¤ë°ËÎéÉ±Æà¡£ËãÈþ¤ÎÍ§¿Í¡¦º´¡¹ÌÚ³¨ÈþÌò¤Ë¡¢¡Ø¥³¥¿¥Ä¤¬¤Ê¤¤²È¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ¥¢¡¼¥ä¤ÈËâ½÷¡Ù¤Ç¤Î¼ç¿Í¸øÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿Ê¿ß·¹¨¡¹Ï©¡£
¡¡Ê¡¸¶ÁÕÌò¤Ë¡¢¡Ø¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥»¥Ö¥ó¡¦¥Ç¥¤¥º¡Ù¤Ë¤Æ¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿ÁáºäÈþ³¤¡£Æ£ÅÄÍ§Íü¹áÌò¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ù¤Ê¤É¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤«¤¿¤ï¤éÉñÂæ¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤ÎÇò°æÈþ³¤¡£»³ËÜÍ³¼ùÌò¤Ë¡¢WOWOWÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW Ì«¤«¤Ê¤¨¡ØÍîÆü¡Ù¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë³ùÅÄ¤é¤¤¼ù¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼çÂê²Î¤Ë¡È¥¬¥Á²Î·Ï¡É¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¬¡¼¥ë¥º¥Ç¥å¥ª¡¦VESPERBELL¤Î¡Ö±©²½¡×¤¬·èÄê¡£ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ÈÊ£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÊú¤¨¤ë°Ç¡¦ËÜºî¤ÎÉÔµ¤Ì£¤µ¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢½é²óÊüÁ÷Æü¤È¤Ê¤ë9·î3Æü24»þ¤«¤é³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡È»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎºÊ¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆË½Ïª¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÈëÌ©¤Î¿ô¡¹¡£¿¹ÎÓËãÈþ¤Î¾®Àâ¤ÎÀ¤³¦¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢ËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉÔ°Â¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Î¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤Î¸«¤É¤³¤í¥·¡¼¥ó¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤Î»àÂÎ¤òÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷¤Ë¤Æ9·î3Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË24»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£°ËÎéÉ±Æà¡¿¿¹ÎÓËãÈþÌò(¹â¹»¡¦Âç³Ø»þÂå)
¡¡¿¹ÎÓËãÈþ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¹â¹»¡¦Âç³ØÀ¸»þÂå¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛÄ¥¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«µ¿Ìä¤ò½Å¤Í¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ä»£±Æ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯´¶¾ð¤ËÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËãÈþ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢¤½¤Î°ì¿´¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ñ³¤¯¤Æ¤É¤³¤«åºÎï¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê5¿Í¤Î»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¿ß·¹¨¡¹Ï©¡¿º´¡¹ÌÚ³¨ÈþÌò
¡¡º´¡¹ÌÚ³¨ÈþÌò¤ÎÊ¿ß·¹¨¡¹Ï©¤Ç¤¹¡ª¡¡ºîÉÊ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢ÆÉ¤à¼ê¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÄø¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤¬±é¤¸¤ë³¨Èþ¤ÏËãÈþ¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ëÂÀÍÛ¤Î¤è¤¦¤Ê½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê³¨Èþ¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ç¤¬ËãÈþŽ¥ÁÕŽ¥Í³¼ùŽ¥Í§Íü¹á¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¤½¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡Ä¡£5¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Þ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»õ¼Ö¤ÎËöÏ©¤ò¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁáºäÈþ³¤¡¿Ê¡¸¶ÁÕÌò
¡¡Ê¡¸¶ÁÕÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢ÁáºäÈþ³¤¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¾å¤Ç¤Ï¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤Ê¹â¹»À¸¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î5¿Í¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÂç¤¤µ¤ËÆ±¤¸¹â¹»À¸¤È¤·¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á5¿Í¤Ï¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç²¿¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²¿¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¼«ÂÎ¤Ï¥·¥ê¥¢¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ï¤¤¤Ä¤âÆø¤ä¤«¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Çò°æÈþ³¤¡¿Æ£ÅÄÍ§Íü¹á
¡¡½é¤á¤Æ¸¶ºî¤òÇÒÆÉ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢ÁÛÁü¤ò±Û¤¨¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìµ¤¤ËÆÉ¤ß½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢´¶¾ð¤ÎÉ½¸½¤¬Æñ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢ÃúÇ«¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢Âô»³½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£³ùÅÄ¤é¤¤¼ù¡¿»³ËÜÍ³¼ùÌò
¡¡¤É¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÅÁ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤é°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤òÃúÇ«¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Î´Î¤È¤Ê¤ë¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬¿µ½Å¤Ç¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Á´¤¯ÁÛÁü¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ»ä¼«¿È¤âº£¤«¤é¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£VESPERBELL¡¦¥è¥ß
¡¡º£²ó¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢»×¤ï¤º±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤ÆÊ¹¤Ä¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÇºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤â¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê¹ë²Ú¤ÊºîÉÊ¤Ë¼çÂê²Î¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅ¸³«¤¬¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬²Î¤Ã¤¿Ž¢±©²½Ž£¤Î²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡ª
¢£VESPERBELL¡¦¥«¥¹¥«
¡¡¡Ö¼çÂê²Î¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤êÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¸¶ºî¤âËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤âÌ¾¤À¤¿¤ëÌò¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬Â·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¼«¿È¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢VESPERBELL¤Î¡Ö±©²½¡×¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤È¤¯¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª