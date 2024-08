新CM「モンハンNow x Ayaseコラボ【From Now!】」本日公開！ モンハンシリーズファンのAyaseが“長年の愛を詰め込んだ”新曲を書きおろし！

カプコンの世界的人気シリーズ「モンスターハンター」を現実世界で体験できる、Nianticのモバイルアプリ「モンスターハンターNow」と、YOASOBIのコンポーザーやボカロPとしても活躍するAyaseさんとのコラボレーションが決定した。

Niantic, Inc.は、カプコンの世界的人気シリーズ「モンスターハンター」を現実世界で体験できるモバイルアプリ「モンスターハンターNow」と、YOASOBI のコンポーザーやボカロ P としても活躍する Ayase さんとのコラボレーションが行われることが決定した。これに伴い、本日2024年8月27日(火)より、Ayase さんの新曲「From Now!」のショートバージョンが「モンスターハンターNow」内で独占先行配信される。





「From Now!」は「モンスターハンター」シリーズの長年のプレイヤーである Ayase さんが「モンスターハンターNow」のゲームの世界観に合わせて作詞・作曲し、国内のエレクトロ・ミュージックの先駆者でありゲーム音楽の分野でも活躍する中田ヤスタカさんが共同作曲、そして編曲も担当。本日 8月27日(火)午前9時より、「モンスターハンターNow」のゲーム内でプロローグを完了後に参加できるコラボイベントに合わせた限定クエストで、重ね着「【From Now!】ヘッドホン」を獲得できる。このヘッドホンを自分のアバターに装備することで、「From Now!」を聴きながら狩猟できるようになる。

「From Now!」の独占先行配信期間は 2024年8月27日(火)午前9時から 2024年9月5日(木)午後11時59分まで。なお、先行配信期間が終わった後も、2025年1月7日(火)のコラボ期間終了まではゲーム内で「From Now!」を楽しめる。





ゲーム内にはすでに「モンスターハンターNow」をプレイしている人はもちろん、この機会に始める方々もより簡単に楽しめるように、期間限定で「初心者応援プレゼント」が配布される。



プロモーションコード「MHNowxAyase2024」を Webstore ログイン後に入力すると、無償で回復薬やペイントボールなどが受け取れる。8月27日(火)より期間限定で新規ハンター向けの「ウェルカムパス」も販売されている。

「モンスターハンターNow」の公式 X アカウント(https://x.com/mh_now)では、Ayase さんのサイン入り「モンスターハンターNow」オリジナルグッズなどが当たるプレゼントキャンペーンも開催。

また、同日、8月27日(火)より、新しいテレビ CM を全国で放映開始される。本テレビ CM では新曲「From Now!」をお楽しみいただけるだけでなく、Ayase さんをモチーフにしたアバターも登場する。

Ayase さんの音楽とともにゲームの魅力をお伝えする新テレビ CM もぜひ楽しもう。

【新曲「From Now!」】

「モンスターハンター」の初期シリーズから遊んでいるという大ファンで、「モンスターハンターNow」も楽しんでいる Ayase さん。今回の楽曲は、長年の「モンハン愛」を込めて制作された。共同作曲・編曲にはゲーム音楽の分野でも活躍する 中田ヤスタカさんを迎え、ゲームの魅力を伝える楽曲になっている。「From Now!」は、8月27日(火)より「モンスターハンターNow」の中で先行して楽しめる。

【楽曲情報】

■Ayase「From Now!」作詞:Ayase作曲:Ayase、Yasutaka Nakata(CAPSULE)編曲:Ayase、Yasutaka Nakata(CAPSULE)

【「モンスターハンターNow」内で「From Now!」を聴く方法】

2024年8月27日(火)午前 9 時より、大型モンスターの討伐などを条件とした期間限定のクエストが配信される。クエストをクリアすることで、限定狩人メダル「モンハン Now x Ayase コラボ【From Now!】メダル」やゲーム内のアバターが身につけることができる重ね着「【From Now!】衣装」、およびゲーム内で役立つ採集素材を報酬として獲得できる。この限定「重ね着」のひとつである「【From Now!】ヘッドホン」をアバターが装備すると、ゲーム内で狩猟中に BGM が「From Now!」に変更される。「モンスターハンターNow」内で「From Now!」は 2025年1月7日(火)午後11時59分まで楽しめる。

【新テレビCM「モンハン Now x Ayase コラボ【From Now!】」内容】

■新CM概要

世界中で人気の高い「モンスターハンター」が現実世界を舞台として体験できるアクションゲーム「モンスターハンターNow」。この新 CM には、シリーズ初期からの「モンスターハンター」ファンの Ayase さんが、ご自身の「モンハン」愛を詰め込んだ新曲「From Now!」が流れる中、太刀を手にしたハンターのキャラクターとして登場する。「モンハン」の世界から現実世界にやってきた Ayase さんが、この世界で出会った仲間たちとともに街の中に登場する様々なモンスターに挑みます。モンハンファンの皆さんは、本 CM 向けに描き下ろされたオリジナル防具を身につけた Ayase さんにも注目だ。放映開始日: 2024年8月27日(火)楽曲: 「From Now!」Ayase 作詞・作曲/Yasutaka Nakata(CAPSULE) 共同作曲・編曲放送地域:全国

【コメント】

Ayase インタビュー

──「モンハン Now」からオファーを受けた最初の印象はいかがでしたか?とても嬉しかったです。「モンスターハンター」シリーズの大ファンなのでモンハンの仕事をできるということが嬉しすぎて、すぐに「やりたいです」と言ったのを覚えています。──以前、モンハンの攻略本をボロボロになるまで読まれたと伺いましたが、今回の楽曲を制作する上で、作品に対する思いを教えてください。こだわったポイントもあればお願いします。歌詞には自分の思うモンハンの要素をたくさん詰め込んで制作しました。特にこの曲に関しては圧倒的にモンハン愛を詰め込みたいと思ったので、僕がおもしろいと思っているモンハン要素を全部入れました。──「推し」のモンスターはいますか?ディアブロスを推しています。悪魔みたいで、かっこいいですよね。男の子の心をくすぐりますよね。ディティールとしても角とかかっこいいし。他にもたくさん好きなモンスターはいるんですけど。特に僕、「モンスターハンター ポータブル」という割と初期の時からやっていたので、初期の頃からいるモンスターということもあって愛着もありますよね。

──「推し」の武器種はありますか?

ずっと大剣が超好きです。なんか、主人公的な空気があるのが好きなんですよね。やっぱり双剣とかランス系もかっこいいですが、僕はやっぱりどのシリーズでも大剣を使っているイメージがあります。かっこいいですよね。

「モンハン Now」は外に出ても楽しめるゲームですが、「モンハン Now」を実際プレイされてみて、いかがでしたか?

僕ももちろんすごく楽しみにしていましたし、実際プレイしてみても、ついにスマートフォンでモンハンがこのクオリティでできる日が来たんだなと思ってグッと来たのを覚えています。



──「モンハン Now」の現実世界の狩りと歴代のモンハンシリーズと比較して、いかがでしたか?

モンスターハンターをゲーム機で実際にやっていたファンも、みんなやっている瞬間はハンターになっていると思うので、より現実世界にリンクしてくるとなると、これはもうモンハン沼から抜け出せないですよね。



──「モンスターハンター」シリーズに関して、なにか思い出はありますか?

僕、ゲーム好きなんですけど、そんなに数多くの作品に触れてきたというわけではなくて、かなり 1 個の好きなシリーズをやりこむことが多くて、モンスターハンターは明確に僕がゲームを好きになったきっかけのゲームです。子供の頃に、さっき言ったポータブルをやったのが初めての出会いなんですけど、そこまではわりと友だちとみんなで集まってやるようなパーティーゲームみたいなものを他の人といる時にやるくらいでした。自分の家でずっと集中してやって、友だちと集まってもそれをやって、みたいなふうにのめり込んでやったのはモンハンが初めてだったので、僕のゲームライフをスタートさせてくれたゲームです。



──今回、どんなところからインスピレーションを受けて楽曲制作を行いましたか?

楽曲を作るときに僕が一番大事にしているというか、そうであって欲しいと思う楽曲の空気感として、「いい曲だな」とか「染み入るな」みたいなのももちろん好きなのですが、驚きとワクワクと、「なんだこの曲、聴いたことがないぞ」みたいな刺激みたいなものを、聴いてくれた人には感じて欲しいと思っていて。モンハンは長きにわたってシリーズが続いていながら、毎回新しい作品が出るたびに新しいシステムが導入されたり、まったく飽きることなく、ファンもそうだし新規で触る人もみんなものすごい刺激を感じていると思うんですよね。そういった、アップデートしていくコンテンツのおもしろさは、僕もアーティストとして楽曲を作っていく上で、飽きられないというか、飽きるなんて思いもしないような、おもしろさの連続みたいな曲にしたい、と思っていて、その気持ちはこうしたエンタメの体験からきていると思いますね。



──「モンスターハンターNow」は、皆さんが外に出て現実の世界の探索しながら、他の人たちとも繋がる機会にもなって欲しいという目的で作っています。最近、外に出ておもしろいものに出会ったり、おもしろい体験をされたことはありますか?

そうですね、今回の楽曲は中田ヤスタカさんと一緒に作らせていただいたのですが、ヤスタカさんはプライベートでもすごくよくしていただいている大先輩で、頻繁に飲みに行かせてもらっていて。この「モンスターハンターNow」の楽曲を作ることの一番最初の打ち合わせというか、どういう曲にしようかという話し合いをする時も飲みの席で話しました。その時に、おいしいフグのお店に連れて行ってくださって。フグを食べながらどんな曲にしようかって話をしていました。素敵なお店だったのですが、ふと外に張り紙が出ているのに気づいて、そこには「来週いっぱいでお店を畳みます」と書かれていました。よく読むと、店主の方が「80 歳までこのお店を続けると決めていていました。この 80 歳になるまでの間に、本当にこの街のことが本当に好きになったし、通ってくれた常連のお客さんたちとのたくさんの思い出もあるけれども、80 歳までと決めていたのでこれを機にお店を畳みます。この街が大好きなので、このお店を畳んだ後もこの街がこれからも賑やかであって欲しいと願います」といった文章が達筆で書いてあり、ヤスタカさんとずっと見ながら染み入っていました。店主の方の強い想いを想像しながら、二人で「ここもうなくなっちゃうんだ」とかみしめたのが、最近プライベートで外出た時のいちばんおもしろかったことというか、グッときたことでした。いろんな、そういう、人の歴史みたいなものが街にはたくさんあるんだなと思った、というエピソードです。人の歴史の上に街はあるんだな、と思いました。



──今回の曲づくりにおいて、インスピレーションを受けたことはありますか?

何か大きな新しいインプットとか刺激があって何かを思いついたというよりかは、僕もソロのシンガーとして頻繁に活動をしているわけではないので、今まで生きてきた中で蓄えられてきている僕の今までの経験だったり、YOASOBI やそのほかの活動をしている中で自分の中に培われたものたちを駆使して作りました。あとはヤスタカさんと「楽しく作ろう、楽しくやろう」というテーマで制作していったことが大きいですね。



──モンハンの要素を盛りだくさんに取り込んだとおっしゃっていましたが、ぜひ聴いてほしい!という部分はありますか?

モンハンにおけるモンスターのことであったり、ハンターランクが上がれば難しいクエストも出てきて、こんなの無理だろうと思っていたクエストが何度も挑戦しているうちにクリアできるようになることと、そういうところに近い、社会を生きる上で、日常の中で色々なことと対峙をしてそれを乗り越える、でも乗り越えられなくて挫折する時もあるようなことをうまくリンクさせられたらいいなと思って、当初は歌詞を書いていました。でも結果としてモンハン愛が溢れてしまって、モンハン要素を詰め込んだ楽曲となりました。モンスターであったり、斬れ味のことだったりとか、モンハンをやっている人だったらこんなこと言っているな、というのがわかるような要素をたくさん入れたつもりなので、全編通してそんなところを楽しんでいただけたらな、と思います。



──この楽曲をキッカケに「モンスターハンターNow」を始める方に一言をお願いします。

そうですね、シリーズファンの方はもちろん一度触れてみて欲しいですし、モンスターハンター知ってはいるけどまだプレイしたことがないという人には、スマホなので入りやすいですし、おもしろいゲームであるということは僕が責任を持ちますので、ぜひモンハンの世界に触れてみて、ハンターになってください。

中田ヤスタカコメント

「モンスターハンターNow」の世界を彩るこの楽曲に携われたことをとても嬉しく思っています。素晴らしいアーティスト Ayase くんと共にモンスターハンターの魅力が表現された、ワクワクする楽曲に仕上がっています。ぜひゲームと合わせて楽しんでいただけたらと思います。

【「モンスターハンターNow」のゲーム内イベント「モンハン Now x Ayase コラボ【From Now!】」】

Ayase さんが作詞、共同作曲・編曲に、中田ヤスタカさんを迎えた「モンスターハンターNow」の書き下ろし楽曲「From Now!」のショートバージョンがゲーム内で独占先行配信される。コラボイベントに合わせた限定クエストに参加し、限定重ね着「【From Now!】ヘッドホン」を獲得、装備すると、「From Now!」を聴きながら狩猟することができるようになる。さらに、クエストをクリアすると限定狩人メダル「モンハン Now x Ayase コラボ【From Now!】メダル」や重ね着「【From Now!】衣装」、採集素材を獲得することができる。最後までクエストをクリアすると「竜玉のかけら」も獲得することができる。さぁ、聴いて、狩りまくれ!



<日時>

● コラボ開催期間:2024 年 8 月 27 日(火) 9:00 〜 2025 年 1 月 7 日(火) 23:59(現地時間)

● 「From Now!」独占先行配信期間:2024 年 8 月 27 日(火) 9:00 〜 2024 年 9 月 5 日(木) 23:59

● イベント詳細

○ 大型モンスターの討伐などを条件とした期間限定のクエストが配信されます。クエストをクリアすることで、限定狩人メダル「モンハン Now x Ayase コラボ【From Now!】メダル」や重ね着「【From Now!】衣装」、採集素材を報酬として獲得できる。また、最後までクエストをクリアすると「竜玉のかけら」を報酬として獲得できる



○ このクエストで獲得できる報酬

■ 限定狩人メダル(モンハン Now x Ayase コラボ【From Now!】メダル)

■ 限定の重ね着(【From Now!】ヘッドホン・【From Now!】T シャツ)

※重ね着は頭・胴の 2 部位となる。

■ 採集素材(大地の結晶など)

● モンスター素材(竜玉のかけら)

● ゼニー

○ 期間中、限定重ね着「【From Now!】ヘッドホン」を装備すると、狩猟中の BGM が楽曲「From Now!」に変更される。

※古龍迎撃戦の BGM は変更されません。

※イベント終了後は、限定重ね着「【From Now!】ヘッドホン」を装備しても、狩猟中に楽曲「From Now!」は再生されなくなる。

現在、開催中の「シーズン 2 クライマックス」では MV に登場するジンオウガの出現率が上昇、またタマミツネの再登場するイベントが開催されている。

詳細はこちらをご確認ください。





● プロモーションコード

○ MHNowxAyase2024

● Web Store にログイン後、プロモーションコードを入力するとアプリ内のアイテムボックスに反映される。

● 詳細は https://niantic.helpshift.com/hc/ja/39-monster-hunternow/faq/4209-redeeming-offer-redemption-codes/ で確認

【タイトル情報】

■「Monster Hunter Now (モンスターハンターNow)」

ジャンル:リアルワールドハンティングアクション

対応機種:スマートフォン(iOS / Android)

配信日:好評配信中(2023年9月14日)

プレイ料金:基本無料(ゲーム内課金あり)





9月14日より配信が開始された「Monster Hunter Now」は、位置情報とARの技術を持つNianticが、カプコンの世界中で人気の高いシリーズ「モンスターハンター」を、現実世界で体験できるように開発・提供するスマートフォン向けアプリだ。

プレイヤーはハンターとなり、現実の世界に登場する強大なモンスターを狩る冒険に出発する。

スマートフォンで遊べるため、みんなと力をあわせるハンティング体験も気軽に楽しめる。

また、大きな公園などではモンスターの出現頻度が高くなっており、ハンターがより一緒に遊びやすいように設計されている。





「Monster Hunter Now」公式サイト: https://monsterhunternow.com/ja

「Monster Hunter Now」公式X (Twitter): https://twitter.com/mh_now

「Monster Hunter Now」公式YouTube: https://www.youtube.com/@MH_now

「Monster Hunter Now」公式TikTok: https://www.tiktok.com/@mh_now



